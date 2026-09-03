Chelsea: piensa en el ex de la Roma Gini Wijnaldum para reforzar el centro del campo

Después de haber traspasado a Enzo Fernández al Manchester City, el Chelsea buscaba un sustituto. En el último día de mercado se quedó con las manos vacías: la Roma dijo no a la salida de Manu Konè, el Mónaco primero abrió la puerta y luego bloqueó la marcha del centrocampista senegalés Lamine Camara. A nivel numérico, la plantilla en el centro del campo es corta, por este motivo los Blues podrían fichar a un jugador libre.