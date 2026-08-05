Chelsea, Mudryk vuelve al campo 615 días después: jugó contra la Juventus, cuántos aplausos

Mykhailo Mudryk, delantero ucraniano nacido en 2001, hoy ha vuelto a los terrenos de juego 615 días después de la última vez. Mudryk, que en 2024 fue suspendido y luego sancionado por dopaje, hoy entró en el campo en el minuto 82 del amistoso perdido por el Chelsea ante la Juventus en Hong Kong.





En el momento de su entrada al terreno de juego, Mudryk fue aplaudido por todo el banquillo del equipo entrenado por Xabi Alonso y recibió una ovación de los muchos aficionados del Chelsea presentes en la grada.







