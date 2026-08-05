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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Chelsea, Mudryk vuelve al campo 615 días después: jugó contra la Juventus, cuántos aplausos

M. Mudryk
Chelsea

El delantero ucraniano vuelve a los terrenos de juego: la pesadilla del caso de dopaje ha terminado

Mykhailo Mudryk, delantero ucraniano nacido en 2001, hoy ha vuelto a los terrenos de juego 615 días después de la última vez. Mudryk, que en 2024 fue suspendido y luego sancionado por dopaje, hoy entró en el campo en el minuto 82 del amistoso perdido por el Chelsea ante la Juventus en Hong Kong.


En el momento de su entrada al terreno de juego, Mudryk fue aplaudido por todo el banquillo del equipo entrenado por Xabi Alonso y recibió una ovación de los muchos aficionados del Chelsea presentes en la grada.



  • QUÉ HABÍA PASADO

    Mykhailo Mudryk había sido suspendido después de dar positivo por meldonium a finales de 2024 y, a comienzos de 2026, había recibido una sanción de cuatro años por parte de la FA, aunque siempre se declaró inocente. Sin embargo, en julio de 2026 la WADA actualizó los criterios de detección de la sustancia, al establecer que la concentración detectada en su organismo ya no se consideraría una infracción. Tras un acuerdo entre la FA, la WADA y el jugador, la sanción se redujo al periodo ya cumplido (1 año y 8 meses), lo que le permitió volver de inmediato a disposición del Chelsea y regresar a los terrenos de juego en el amistoso del 5 de agosto de 2026 contra la Juventus.

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