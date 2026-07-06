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«Chelsea de toda la vida»: el Chelsea ata a su estrella de la casa Aggie Beever-Jones con un contrato de larga duración
Compromiso con el club de su infancia
La delantera de 22 años se ha convertido en una parte fundamental del esquema del Chelsea, y este nuevo contrato de seis años refleja su estatus como pieza clave del futuro del equipo. Tras llegar al club con solo nueve años, Beever-Jones ha vivido el sueño de cualquier jugadora de la cantera, pasando de ser una joven prometedora a una internacional del primer equipo con gran olfato goleador.
Tras ampliar su vinculación con el club de su infancia, la futbolista de 22 años dijo: "Se siente genial. El Chelsea ha sido mi club desde que era una niña, y eso significa mucho para mí y para mi familia. Es un día del que me siento muy orgullosa, y estoy muy emocionada por poder continuar mi camino y crear más recuerdos de azul".
La delantera ya suma 97 apariciones y 32 goles, demostrando su nivel en la élite de la Women's Super League.
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Irrumpiendo en la escena internacional
Su rendimiento a nivel de clubes no ha pasado desapercibido para la seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman. Beever-Jones se ha convertido rápidamente en una habitual de la selección inglesa y se dio a conocer de forma memorable al marcar un hat-trick en 30 minutos contra Portugal en el estadio de Wembley.
Su prestigio internacional quedó aún más consolidado durante la Eurocopa femenina de 2025, donde marcó contra Gales en el camino hacia la conquista del título.
Al reflexionar sobre su trayectoria, expresó su gratitud por la base que sentó la exentrenadora Emma Hayes. «Seguí adelante y seguí esforzándome, y al final tuve la oportunidad. Siempre he dicho que estoy muy agradecida a Emma [Hayes] y por lo que hizo por mí al darme ese primer trampolín», explicó.
Un historial de éxitos nacionales
Beever-Jones fue una pieza vital en la campaña 2024-25 en la que se conquistó el triplete doméstico, y su vitrina de trofeos ya está notablemente llena. Ha celebrado la conquista de la Women's Super League en dos ocasiones y también ha levantado tanto la FA Cup femenina como la Women’s League Cup en dos ocasiones distintas.
Su capacidad para aparecer en los grandes momentos quedó reflejada en su gol en la victoria por 2-0 sobre el Manchester United en la final de la League Cup de marzo.
La temporada pasada siguió demostrando su olfato goleador, con seis goles y dos asistencias. Su calidad técnica quedó mejor ilustrada con un sublime lanzamiento de falta contra el West Ham United, un gol que le valió el premio al Gol del Mes del club en septiembre.
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Asuntos pendientes en Stamford Bridge
A pesar de su amplia lista de honores, la delantera sigue teniendo hambre de más. Se ha fijado como objetivo el único gran trofeo que hasta ahora se le ha resistido al club: la Champions League.
Con la seguridad de un contrato de larga duración, Beever-Jones está centrada en evolucionar hasta convertirse en una fija en el once inicial y liderar el ataque durante muchos años.
Al hablar de su evolución, señaló: "Creo que todo el mundo sabe que soy del Chelsea hasta la médula. Me encantaría ganar la Champions League con el Chelsea. Ese es un objetivo que todas queremos. Siempre lo he dicho, y lo diré en cada entrevista: solo quiero ser feliz jugando al fútbol. Creo en el Chelsea".
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