«Chelsea de los pies a la cabeza»: los Blues firman un contrato a largo plazo con su estrella de la cantera, Aggie Beever-Jones

La delantera de 22 años es ya una pieza clave del Chelsea, y su nuevo contrato de seis años lo confirma. Llegó al club con 9 años y ha cumplido el sueño de toda cantera: de joven promesa a internacional con gran olfato goleador.

Tras renovar su contrato con el club de su infancia, la jugadora de 22 años declaró: «Es una sensación fantástica. El Chelsea ha sido mi club desde que era una niña, y eso significa mucho para mí y para mi familia. Es un día para estar muy orgullosa, y estoy muy emocionada por poder continuar mi trayectoria y crear más recuerdos con la camiseta azul».

Hasta ahora ha disputado 97 partidos y marcado 32 goles en la Superliga Femenina.