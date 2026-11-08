La pregunta más importante en este momento no tiene que ver únicamente con la capacidad de Xabi Alonso para mejorar los resultados, sino con hasta qué punto la directiva del Chelsea está dispuesta a concederle el tiempo suficiente para construir un proyecto real, pues las experiencias exitosas en el fútbol europeo han demostrado que algunos entrenadores necesitan años hasta poder imponer sus ideas y convertir a sus equipos en aspirantes a los títulos.

Aquí destaca el ejemplo de Mikel Arteta con el Arsenal, ya que el técnico español necesitó varias temporadas, además de reforzar al equipo con los fichajes que se adaptaban a sus ideas, antes de empezar a recoger los frutos del trabajo que había realizado, y que el Arsenal se convirtiera en uno de los principales aspirantes a los títulos, después de atravesar etapas difíciles en las que los resultados no estuvieron a la altura de las aspiraciones de la afición del club.

Asimismo, la experiencia de Jürgen Klopp con el Liverpool representa otro ejemplo de la importancia de la paciencia, ya que el técnico alemán necesitó tiempo para construir su equipo y desarrollar a sus futbolistas, antes de llevar al club a recuperar su estatus en el plano nacional y europeo, lo que confirma que un proyecto exitoso no se construye en unos pocos meses, sino que necesita una visión clara, un apoyo continuo y confianza en el entrenador durante los periodos de tropiezos.

Pero el Chelsea no cuenta con un historial reciente de estabilidad a este nivel, ya que su directiva está acostumbrada a tomar decisiones rápidas respecto a los entrenadores cuando los resultados decaen, lo que coloca a Alonso ante una prueba difícil. ¿Tendrá el técnico español una oportunidad real para completar su proyecto y reforzar al equipo con los futbolistas que necesita, o la persistencia de la irregularidad traerá de vuelta los escenarios de destitución de entrenadores, de modo que la directiva inicie la búsqueda de un nuevo proyecto antes de que el actual se complete?

Este punto parece decisivo a la hora de determinar el futuro de Alonso, porque juzgar cualquier experiencia como entrenador requiere mirar más allá de los resultados tempranos; pero, por otro lado, no se puede ignorar que la derrota ante un equipo que ocupaba el último puesto de la clasificación aumenta la magnitud de la presión y obliga al entrenador a mostrar una mejora clara en los próximos partidos.