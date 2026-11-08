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Xabi Alonso Florentino Perez Real Madrid 2025Getty Images
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Chelsea de Alonso sin identidad y el Real Madrid se rebela con Mourinho: una paradoja que reabre las dudas sobre la polémica decisión de Pérez

FEATURES
Analysis
Sunderland vs Chelsea
Sunderland
Chelsea
Premier League
Real Madrid
X. Alonso
J. Mourinho
Inglaterra
España
Portugal

La derrota del Sunderland pone en aprietos al entrenador español

El inicio de Xabi Alonso con el Chelsea no ha estado a la altura de las expectativas. Tras disputarse 10 jornadas de la Premier League, el técnico español sigue sin poder dar al equipo la imagen esperada, con una clara irregularidad en los resultados, cuyo último capítulo fue la caída ante el Sunderland (1-0), que llegó al duelo como colista de la clasificación de la competición, lo que incrementa los interrogantes sobre el futuro del entrenador y su proyecto con el Chelsea.

El balance del Chelsea tras las primeras 10 jornadas no resulta tranquilizador, después de que el equipo lograra solo 5 victorias, por un único empate y 4 derrotas, cifras que no reflejan un arranque sólido para un conjunto que aspira a volver a pelear por los puestos de arriba, sobre todo teniendo en cuenta que el Chelsea no disputa ninguna competición europea esta temporada, algo que le otorga una mayor oportunidad para descansar y preparar los partidos en comparación con varios de sus rivales, que afrontan encuentros adicionales.

La derrota ante el Sunderland ha venido a aumentar la presión sobre Alonso y a reavivar el debate acerca de su capacidad para construir un equipo competitivo, especialmente porque el problema no tiene que ver únicamente con los resultados, sino que se extiende a la ausencia de una identidad clara en el juego del Chelsea, lo que plantea varias preguntas sobre las causas del tropiezo y sobre hasta qué punto la directiva del club está dispuesta a conceder al técnico español el tiempo suficiente para desarrollar sus ideas.

  • Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El Chelsea busca una identidad clara con Alonso

    Desde que asumió el cargo, Xabi Alonso aún no ha logrado imponer una idea futbolística clara en el Chelsea, ya que el equipo sigue sufriendo la falta de estabilidad en cuanto al estilo de juego y al once titular. No se aprecian rasgos de un plan fijo que pueda considerarse la identidad en la que se apoya el técnico español, y los constantes cambios en la alineación plantean interrogantes sobre hasta qué punto ha conectado con el grupo en cuya capacidad para ejecutar sus ideas confía.

    Las lesiones determinantes pueden ser una de las razones que han entorpecido el proceso de construcción del equipo, especialmente con la ausencia de piezas importantes como João Pedro, cuya presencia representa una gran aportación al engranaje ofensivo, ya que la pérdida de un jugador de tal importancia puede obligar al entrenador a realizar ajustes frecuentes, tanto a nivel de nombres como de roles sobre el terreno de juego, algo que podría explicar parte de la situación de inestabilidad que vive el conjunto londinense.

    Pero las lesiones por sí solas no parecen una explicación suficiente para el bajón de resultados, pues se le exige a Alonso que encuentre soluciones alternativas y que dote al Chelsea de una personalidad clara que el equipo sea capaz de mantener incluso ante la ausencia de algunos de sus jugadores, sobre todo porque contar con un amplio grupo de futbolistas le brinda múltiples opciones, que se suponía debían ayudarle a superar circunstancias como estas.

    El problema fundamental sigue siendo que el Chelsea aún no ha llegado a una etapa en la que los jugadores sepan con claridad qué se les pide en las distintas situaciones de los partidos, lo que hace que el equipo muestre una imagen dispar de un encuentro a otro y coloca a Alonso ante un gran desafío para demostrar su capacidad de convertir a este grupo en un equipo compacto que posea un estilo definido.

  • Arsenal FC v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Arteta y Klopp en escena: ¿tendrá paciencia la directiva del Chelsea?

    La pregunta más importante en este momento no tiene que ver únicamente con la capacidad de Xabi Alonso para mejorar los resultados, sino con hasta qué punto la directiva del Chelsea está dispuesta a concederle el tiempo suficiente para construir un proyecto real, pues las experiencias exitosas en el fútbol europeo han demostrado que algunos entrenadores necesitan años hasta poder imponer sus ideas y convertir a sus equipos en aspirantes a los títulos.

    Aquí destaca el ejemplo de Mikel Arteta con el Arsenal, ya que el técnico español necesitó varias temporadas, además de reforzar al equipo con los fichajes que se adaptaban a sus ideas, antes de empezar a recoger los frutos del trabajo que había realizado, y que el Arsenal se convirtiera en uno de los principales aspirantes a los títulos, después de atravesar etapas difíciles en las que los resultados no estuvieron a la altura de las aspiraciones de la afición del club.

    Asimismo, la experiencia de Jürgen Klopp con el Liverpool representa otro ejemplo de la importancia de la paciencia, ya que el técnico alemán necesitó tiempo para construir su equipo y desarrollar a sus futbolistas, antes de llevar al club a recuperar su estatus en el plano nacional y europeo, lo que confirma que un proyecto exitoso no se construye en unos pocos meses, sino que necesita una visión clara, un apoyo continuo y confianza en el entrenador durante los periodos de tropiezos.

    Pero el Chelsea no cuenta con un historial reciente de estabilidad a este nivel, ya que su directiva está acostumbrada a tomar decisiones rápidas respecto a los entrenadores cuando los resultados decaen, lo que coloca a Alonso ante una prueba difícil. ¿Tendrá el técnico español una oportunidad real para completar su proyecto y reforzar al equipo con los futbolistas que necesita, o la persistencia de la irregularidad traerá de vuelta los escenarios de destitución de entrenadores, de modo que la directiva inicie la búsqueda de un nuevo proyecto antes de que el actual se complete?

    Este punto parece decisivo a la hora de determinar el futuro de Alonso, porque juzgar cualquier experiencia como entrenador requiere mirar más allá de los resultados tempranos; pero, por otro lado, no se puede ignorar que la derrota ante un equipo que ocupaba el último puesto de la clasificación aumenta la magnitud de la presión y obliga al entrenador a mostrar una mejora clara en los próximos partidos.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    El arranque del Chelsea abre el debate sobre la decisión de Florentino Pérez

    El accidentado inicio de Xabi Alonso con el Chelsea abre la puerta a reconsiderar la decisión que tomó Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, de destituir al técnico español hace cerca de un año, concretamente tras la derrota del equipo ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, una decisión que generó una amplia polémica en su momento y que valió al presidente del conjunto blanco numerosas críticas por parte de amplios sectores de la afición y de los seguidores.

    En aquel momento, muchos consideraron que Alonso no había tenido la oportunidad suficiente para completar su proyecto con el Real Madrid, y que su destitución había sido precipitada, especialmente porque el técnico español había asumido el cargo entre grandes expectativas, tras los éxitos cosechados en su anterior experiencia con el Bayer Leverkusen. Sin embargo, lo que le sucede actualmente en el Chelsea vuelve a plantear una pregunta diferente: ¿veía Pérez que Alonso no poseía en aquella etapa las cualidades adecuadas para dirigir a un equipo del tamaño del Real Madrid?

    No se puede considerar que lo que ocurre en el Chelsea sea una prueba concluyente de que la decisión de Pérez fuera acertada, pues cada experiencia en los banquillos tiene sus propias circunstancias, y además Alonso trabaja actualmente en un entorno diferente, y con un grupo de jugadores que difieren en sus capacidades y características de los elementos que tenía a su disposición en el Real Madrid. No obstante, la repetición de las dificultades relacionadas con imponer una identidad clara y asentar una forma de jugar coloca algunos interrogantes sobre su capacidad para dirigir a los grandes equipos en el momento actual.

    Y quizás Pérez estaba convencido de que el Real Madrid necesitaba un entrenador capaz de lidiar con la naturaleza del club, sus presiones y sus exigencias inmediatas, y de que Alonso no era la opción adecuada en aquella etapa, aun cuando tuviera ideas futbolísticas prometedoras. Es un punto de vista que puede debatirse a la luz de lo que ocurre ahora, sin pasar por alto que el juicio definitivo sobre la experiencia del técnico español con el Chelsea todavía es prematuro.

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  • Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho lidera el proyecto del Real Madrid: una difícil comparación entre dos experiencias diferentes

    Tras la salida de Alonso, el Real Madrid optó por terminar el resto de la temporada con Álvaro Arbeloa como entrenador interino, antes de iniciar una nueva etapa bajo la dirección de José Mourinho, quien asumió el cargo dentro de un proyecto que busca devolver al equipo al buen camino. Con el paso del tiempo, los indicios de éxito empezaron a hacerse más evidentes, especialmente tras el final del último parón internacional, cuando el equipo encadenó una serie de resultados contundentes y logró imponerse de nuevo ante sus rivales.

    La victoria sobre el Barcelona en el Camp Nou durante el Clásico (2-1) fue uno de los indicadores más destacados de la mejoría que vive el Real Madrid, después de que el equipo lograra ganar fuera de casa, en un duelo que confirmó su capacidad para afrontar los grandes partidos y que evidenció la magnitud de la evolución experimentada en su carácter bajo la dirección de Mourinho, de modo que el equipo luce actualmente más estable y confiado en su capacidad para competir.

    En contraste, Alonso sigue buscando el buen camino con el Chelsea, después de haber sido incapaz hasta ahora de dar con la alineación y el sistema que otorguen a su equipo la estabilidad requerida. Así, la comparación entre ambas experiencias se hace presente con fuerza, sobre todo porque Mourinho logró en un tiempo relativamente corto dotar al Real Madrid de una personalidad clara, mientras que el técnico español aún afronta dificultades en su misión inglesa.

    Pero esta comparación necesita cierta dosis de objetividad, pues la diferencia en la calidad de los jugadores y en los recursos disponibles entre el Real Madrid y el Chelsea no puede pasarse por alto, ya que el club blanco cuenta con un grupo de elementos capaces de decidir los grandes partidos, mientras que el Chelsea todavía se encuentra en una fase de construcción de un equipo completo. Además, la diferencia en la naturaleza de la competición y en las presiones que rodean a cada club hace que la evaluación de ambas experiencias sea más compleja que una simple comparación de resultados.

    Al final, la derrota del Chelsea ante el Sunderland parece una nueva señal de alarma para Xabi Alonso, quien está obligado a mostrar rápidamente los rasgos de su proyecto, ya sea mejorando los resultados o alcanzando una identidad futbolística clara. La directiva del Chelsea podría darle una oportunidad para continuar, pero la naturaleza del club y su historial con los entrenadores hacen que el margen de error sea limitado, mientras que la experiencia de Mourinho con el Real Madrid, y la polémica que rodeó la salida de Alonso, permanecen en el trasfondo de la escena, a la espera de lo que revelen las próximas jornadas.