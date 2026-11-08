El inicio de Xabi Alonso con el Chelsea no ha estado a la altura de las expectativas. Tras disputarse 10 jornadas de la Premier League, el técnico español sigue sin poder dar al equipo la imagen esperada, con una clara irregularidad en los resultados, cuyo último capítulo fue la caída ante el Sunderland (1-0), que llegó al duelo como colista de la clasificación de la competición, lo que incrementa los interrogantes sobre el futuro del entrenador y su proyecto con el Chelsea.
El balance del Chelsea tras las primeras 10 jornadas no resulta tranquilizador, después de que el equipo lograra solo 5 victorias, por un único empate y 4 derrotas, cifras que no reflejan un arranque sólido para un conjunto que aspira a volver a pelear por los puestos de arriba, sobre todo teniendo en cuenta que el Chelsea no disputa ninguna competición europea esta temporada, algo que le otorga una mayor oportunidad para descansar y preparar los partidos en comparación con varios de sus rivales, que afrontan encuentros adicionales.
La derrota ante el Sunderland ha venido a aumentar la presión sobre Alonso y a reavivar el debate acerca de su capacidad para construir un equipo competitivo, especialmente porque el problema no tiene que ver únicamente con los resultados, sino que se extiende a la ausencia de una identidad clara en el juego del Chelsea, lo que plantea varias preguntas sobre las causas del tropiezo y sobre hasta qué punto la directiva del club está dispuesta a conceder al técnico español el tiempo suficiente para desarrollar sus ideas.