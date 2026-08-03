Chelsea cambia su política: Alonso encuentra al sustituto de Cucurella en LaLiga

La cadena TeamTalk informó de que el Chelsea alcanzó un acuerdo con el Rayo Vallecano para fichar al lateral izquierdo español Pep Chavarría, tras unas negociaciones que registraron un notable avance en los últimos días, después de que el jugador recibiera luz verde para viajar a Londres con el fin de someterse a las pruebas médicas de cara a cerrar la operación.

El informe añadió que el club londinense elevó su oferta económica, lo que contribuyó a acercar posturas con el Rayo Vallecano, en un momento en que Chavarría mostró su clara voluntad de trasladarse a Stamford Bridge, por lo que las negociaciones concluyeron con un acuerdo entre ambas partes.

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