La marcha de Marc Cucurella al Real Madrid obligó al Chelsea a moverse con rapidez para encontrar un recambio en el costado izquierdo, situando esa posición como su gran prioridad durante el mercado de fichajes veraniego, dentro del plan del entrenador Xabi Alonso para remodelar el equipo antes del inicio de la nueva temporada.
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Chelsea cambia su política: Alonso encuentra al sustituto de Cucurella en LaLiga
Luz verde
La cadena TeamTalk informó de que el Chelsea alcanzó un acuerdo con el Rayo Vallecano para fichar al lateral izquierdo español Pep Chavarría, tras unas negociaciones que registraron un notable avance en los últimos días, después de que el jugador recibiera luz verde para viajar a Londres con el fin de someterse a las pruebas médicas de cara a cerrar la operación.
El informe añadió que el club londinense elevó su oferta económica, lo que contribuyó a acercar posturas con el Rayo Vallecano, en un momento en que Chavarría mostró su clara voluntad de trasladarse a Stamford Bridge, por lo que las negociaciones concluyeron con un acuerdo entre ambas partes.
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Valor del fichaje
El mismo sitio señaló que el valor de la operación asciende a cerca de 25 millones de euros, precisando que el Chelsea se movió con rapidez para cerrar uno de los objetivos más destacados que había fijado Xabi Alonso antes del inicio de la nueva temporada, en una operación que respondió a la visión técnica del entrenador y a sus necesidades inmediatas.
El informe aclaró que Alonso estaba interesado en incorporar a un jugador con experiencia para ocupar la posición de lateral izquierdo tras la salida de Cucurella, después de haber considerado a Chavarría la opción más idónea para reforzar esa demarcación, lo que llevó a la dirección del club a acelerar sus pasos para completar el fichaje.
El posible fichaje representa un cambio en la política del Chelsea, que en las últimas temporadas se había acostumbrado a invertir en jugadores jóvenes, ya que Chavarría llega con una gran experiencia y una disposición que le permite contribuir con el equipo desde el principio, en lugar de considerarlo un proyecto de futuro.
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