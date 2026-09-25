En una entrevista con la publicación belga DH Les Sports, De Ketelaere abordó sus conversaciones veraniegas con el PSG y el elevado precio de salida fijado por su actual club. Confirmando el interés desde la capital francesa, De Ketelaere explicó: "Hablé con el PSG, pero al final eligieron a Ferran Torres".

Al referirse a la supuesta negativa del Atalanta a autorizar una venta por menos de 50 millones de euros, añadió: "Sí, creo que se habló de una cifra cercana a esa. Pero necesitas encontrar un equipo dispuesto a pagarla. En la Premier League hay varios clubes que pueden hacerlo, pero al final no se materializó nada".