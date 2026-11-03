Champions League EN DIRECTO: Galatasaray-Stuttgart, Shakhtar-Sporting, Atlético de Madrid-Bayern de Múnich, Barcelona-Aston Villa, Bodø/Glimt-Lille, LASK-Slovan Bratislava, Villarreal-PSG

Tras una semana de parón que coincidió en la Serie A con la primera jornada intersemanal del campeonato, vuelve la Champions League con los 7 partidos de la 4.ª jornada (además de los dos que disputarán el Inter y la Roma), que empiezan a ser importantes para definir la clasificación de la fase de liga.
La jornada arranca a las 18:45 con el Galatasaray-Stuttgart y el Shakhtar-Sporting de Lisboa, pero también hay grandes partidos y duelos cargados de emoción, como el Atlético de Madrid-Bayern de Múnich, el Barcelona-Aston Villa y el Villarreal-PSG.