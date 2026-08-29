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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Champions League, el calendario del Napoli: para Allegri, el primero es contra el Arsenal

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Liga de Campeones

Todos los partidos del Napoli en la fase de liga de la Champions League

Ya es oficial el calendario de citas que espera al Napoli en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/27. El equipo de Massimiliano Allegri debutará en el Maradona contra el Arsenal, mientras que cerrará con los dos últimos partidos ante los dos equipos del bombo 4: en la séptima jornada, el duelo contra el Sabah y, en la última, en casa frente a los Vikings. Cabe destacar la doble salida de noviembre, primero en el campo del Porto y después en el del Manchester City.


  • EL CALENDARIO DEL NAPOLI

    JORNADA 1

    9 de septiembre - 21.00 - Napoli-Arsenal


    JORNADA 2

    13 de octubre - 21.00 Villarreal-Napoli


    JORNADA 3

    20 de octubre - 21.00 Napoli-Bodo


    JORNADA 4

    4 de noviembre - 21.00 - Porto-Napoli


    JORNADA 5

    24 de noviembre - 21.00 - Manchester City-Napoli


    JORNADA 6

    8 de diciembre - 21.00 - Napoli-Brugge


    JORNADA 7

    20 de enero - 18.45 - Sabah-Napoli


    JORNADA 8

    27 de enero - 21.00 - Napoli-Viking




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