Ya es oficial el calendario de citas que espera al Napoli en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026/27. El equipo de Massimiliano Allegri debutará en el Maradona contra el Arsenal, mientras que cerrará con los dos últimos partidos ante los dos equipos del bombo 4: en la séptima jornada, el duelo contra el Sabah y, en la última, en casa frente a los Vikings. Cabe destacar la doble salida de noviembre, primero en el campo del Porto y después en el del Manchester City.
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Champions League, el calendario del Napoli: para Allegri, el primero es contra el Arsenal
EL CALENDARIO DEL NAPOLI
JORNADA 1
9 de septiembre - 21.00 - Napoli-Arsenal
JORNADA 2
13 de octubre - 21.00 Villarreal-Napoli
JORNADA 3
20 de octubre - 21.00 Napoli-Bodo
JORNADA 4
4 de noviembre - 21.00 - Porto-Napoli
JORNADA 5
24 de noviembre - 21.00 - Manchester City-Napoli
JORNADA 6
8 de diciembre - 21.00 - Napoli-Brugge
JORNADA 7
20 de enero - 18.45 - Sabah-Napoli
JORNADA 8
27 de enero - 21.00 - Napoli-Viking
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