El último partido que jugó Antonin Kinsky con el Tottenham fue en octubre pasado, cuando los Spurs cayeron por 0-2 ante el Newcastle en la Copa de la Liga. Casi seis meses después, el portero checo volvió a la portería por sorpresa en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Sin embargo, las cosas no salieron muy bien: Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Julián Álvarez dejaron atónito a Kinsky, con un 3-0 a favor del equipo de Simeone tras apenas un cuarto de hora y, dos minutos después del tercer gol, el portero del Tottenham fue sustituido. En su lugar entró Guglielmo Vicario, que no se había perdido ningún partido desde aquel 29 de octubre en la Copa de la Liga.
Getty Images
Traducido por
Champions League, Atlético de Madrid-Tottenham: Kinsky, el portero, suspendido tras un cuarto de hora. Vicario entra en su lugar
LA ELECCIÓN DE TUDOR Y LOS ERRORES
Sin embargo, en el Wanda Metropolitano, Tudor decidió hacer un cambio en la portería, justificando así su elección antes del partido: «Hoy elijo lo que creo que es mejor para el equipo en este momento. Por hoy, esta es la alineación titular. También habrá un partido de vuelta, hay sitio para todos». Poco después, el entrenador croata dio marcha atrás. Los errores de Kinsky fueron demasiado graves: primero falló en el despeje del gol de Griezmann (el que supuso el 2-0), regalando el balón a los rivales, y luego falló completamente en el pase atrás de un compañero, dejando la puerta abierta a Julián Álvarez para el tercer gol del Atlético de Madrid.
Anuncios