En una temporada muy complicada desde el punto de vista del campeonato, el Tottenham continúa su andadura en la Champions League: en octavos de final se enfrentará al Atlético de Madrid de Cholo Simeone, que esta noche jugará en casa el partido de ida, programado en el Wanda Metropolitano a las 21:00 horas. Los colchoneros vienen de ganar en La Liga contra la Real Sociedad y son terceros en La Liga, por detrás del Barcelona y el Real Madrid. El Tottenham, que desde hace aproximadamente un mes tiene a Igor Tudor en el banquillo, con tres partidos y tres derrotas, se encuentra en una situación difícil en la Premier League, donde lucha por no descender.