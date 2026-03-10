Goal.com
En directo
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDADAFP

Traducido por

Champions League, Atlético de Madrid-Tottenham EN VIVO. Vicario fuera, las alineaciones oficiales

En el Wanda Metropolitano se juega el partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre los Colchoneros de Simeone y los Spurs de Tudor.

En una temporada muy complicada desde el punto de vista del campeonato, el Tottenham continúa su andadura en la Champions League: en octavos de final se enfrentará al Atlético de Madrid de Cholo Simeone, que esta noche jugará en casa el partido de ida, programado en el Wanda Metropolitano a las 21:00 horas. Los colchoneros vienen de ganar en La Liga contra la Real Sociedad y son terceros en La Liga, por detrás del Barcelona y el Real Madrid. El Tottenham, que desde hace aproximadamente un mes tiene a Igor Tudor en el banquillo, con tres partidos y tres derrotas, se encuentra en una situación difícil en la Premier League, donde lucha por no descender.

  • TABLA DE RESULTADOS

    Atlético Madrid-Tottenham 0-0

    ATLÉTICO DE MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Simeone, M. Llorente, Cardoso, Lookman; Álvarez, Lookman. Entrenador: Simeone. 

    TOTTENHAM (3-4-3): Kinsky; Romero, Danso, van de Ven; Porro, Sarr, Gray, Spence; Kolo Muani, Richarlison, Tel. Entrenador: Tudor.

    ÁRBITRO: Gozubuyuk.

    AMONESTADOS: -

    EXPULSADOS: - 

    • Anuncios

  • EL PARTIDO

Liga de Campeones
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Tottenham crest
Tottenham
TOT
0