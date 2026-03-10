Atlético Madrid-Tottenham 5-1

ATLÉTICO DE MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill, Hancko, Le Normand, Ruggeri; Simeone, M. Llorente, Cardoso, Lookman; Álvarez, Lookman. Entrenador: Simeone.

TOTTENHAM (3-4-3): Kinsky (desde el 17' Vicario); Romero, Danso, van de Ven; Porro, Sarr, Gray, Spence; Kolo Muani (desde el 46' Solanke), Richarlison, Tel (desde el 46' Gallagher). Entrenador: Tudor.

ÁRBITRO: Gozubuyuk.

GOLES: 6' M. Llorente (A), 14' Griezmann (A), 15' Álvarez (A), 22' Le Normand (A), 26' Porro (T), 55' Álvarez (A).

AMONESTADOS: Spence, Richarlison, Gray (T).

EXPULSADOS: -