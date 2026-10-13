Vuelve la Champions League. Entre hoy y mañana, los equipos disputan la segunda jornada de la fase de liga de la edición 2026/2027: esta noche, Inter y Napoli sufren una nueva derrota, tras lasderrotas de su debut. Después de perder 2-1 en el Bernabéu ante el Real Madrid, el Inter cae en San Siro frente al Club Brujas belga, que también perdió su primer partido por 2-3 ante el Aston Villa. El equipo de Campania vuelve a caer tras perder 0-1 en casa ante el Arsenal en su debut: el Napoli pierde 3-1 en el campo del Villarreal, que cayó 3-2 en Dortmund en la primera jornada.
Champions: Atlético-United 2-0, póker del Barcelona. El Bayern, sorprendente 3-3 ante el Viking
LOS PARTIDOS
Entre los otros encuentros destaca el partidazo del Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Manchester United, que terminó 2-0 con un gol de Lookman. El Bayern de Múnich empata sorprendentemente 3-3 en su visita al Viking noruego, con Olise expulsado, mientras que el Barcelona gana 4-1 en el campo del Galatasaray y el Arsenal le endosa tres goles al Lille. A las 18:45, el Sporting gana en Francia, con el primer gol en Champions del internacional italiano Issa Doumbia, nacido en 2003.
Lens-Sporting de Lisboa 0-2 - 22' Suárez (S), 74' Doumbia (S)
Sabah-Slavia Praga 2-0 - 49' Parris (Sa), 88' Mickels (Sa)
Arsenal-Lille 3-0 - 64' Timber (A), 67' Eze (A), 71' Saka (A)
Atlético de Madrid-Manchester United 2-0 - 1' Barrios (A), 80' Lookman (A)
Inter-Club Brujas 3-4 - 29' Tresoldi (B), de penalti; 44' Lautaro Martínez (I), 63' Tresoldi (I), 74' Tresoldi (B), 81' Lautaro Martínez (I), 87' Vermant (B), 90+3' Bonny (B)
Galatasaray-Barcelona 1-4 - 28' Batrakov (G), 43' Cancelo (B), 50' Fermín (B), 53' Gordon (B), 65' Adeyemi (B)
Viking-Bayern de Múnich 3-3 - 2' Stensness (V), 38' Christiansen (V), 53' Kane (B), de penalti; 60' Kane (B), 71' Díaz (B), 90' Haugen (V)
Villarreal-Napoli 3-1 - 8' Rrahmani (N), 23' Mikautatdze (V), 26' Mourino (V), 86' Oluwaseyi (V)
RB Leipzig-PSV Eindhoven 1-0 - 75' Gruda (R)
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