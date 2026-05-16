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¡Champán y entrenamiento extra! Así celebró Cristiano Ronaldo su victoria en el Balón de Oro
Quemar las calorías del Balón de Oro
En el podcast «Tripletta» de la Gazzetta dello Sport, Davide Ancelotti, hijo y asistente de Carlo, relató una anécdota que refleja la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo. En 2014, tras ganar su tercer Balón de Oro por delante de Messi y Neuer, el jugador celebró con una copa de champán.
Según Ancelotti Jr., la celebración fue breve y controlada por el propio jugador. «Brindó con una copa de champán, y en el primer entrenamiento pidió una sesión extra para quemar esas calorías», reveló Davide. Esa obsesión por su forma física explica por qué, a sus 40 años, el veterano sigue en la cima.
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El espíritu competitivo en el Bernabéu
Davide, quien se prepara para asistir a su padre con la selección de Brasil en el Mundial 2026, afirmó que esa competitividad era contagiosa en el vestuario del Real Madrid. No solo en el campo, sino en cada actividad del entrenamiento los jugadores buscaban superarse.
«¿Es ese el secreto de los campeones? Creo que sí, aunque a veces se exagera», explica Davide. «Recuerdo que en el Real Madrid, dos jugadores cuyos nombres no voy a mencionar disputaron un partido de bádminton a las cuatro de la madrugada, de vuelta de un partido fuera de casa, porque habían hecho una apuesta. Y en otra ocasión, tuvimos que desmontar la pista de fútbol-tenis porque los partidos se estaban volviendo demasiado intensos».
El perfeccionismo de Kroos y Modric
Aunque Ronaldo acapara los titulares por su forma física, Davide también destacó a otras leyendas del Real Madrid que exigían la perfección en su trabajo. Al preguntarle por los mejores jugadores con los que había trabajado, nombró a los maestros del centro del campo que marcaron una época en el Bernabéu.
«Kroos, y también Modric, de quien tengo una gran anécdota», recordó. «Siempre jugaba con unos calcetines debajo de los del Real Madrid. Un día, en el campo del Rayo, el utillero, como un hermano para él, se olvidó de llevárselos. Luka se enfadó mucho: eran jugadores perfeccionistas».
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Preparándonos para el reto de Brasil
Centrándose en su papel actual en la Seleção, Davide habló sobre las presiones de dirigir un equipo nacional y la cultura única del fútbol brasileño. Tras ser entrenador principal del Botafogo, ahora forma parte del cuerpo técnico de su padre, con el que aspira a la gloria mundial en Estados Unidos, México y Canadá.
Sobre sus planes, afirma: «Primero viene el Mundial con mi padre; luego buscaré un club que me atraiga. Tengo algunas ofertas y quiero decidir antes del torneo, pero ya veremos». Sobre su rol en la selección brasileña, añadió: «Fuera de Italia no hay una cultura de ganar a toda costa, pero la pasión que vi en Brasil, tanto en la selección como en Botafogo, es increíble. Todos quieren ganar y, al ver la camiseta verde y amarilla, sientes una gran responsabilidad».