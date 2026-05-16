¡Champán y entrenamiento extra! Así celebró Cristiano Ronaldo su victoria en el Balón de Oro

En el podcast «Tripletta» de la Gazzetta dello Sport, Davide Ancelotti, hijo y asistente de Carlo, relató una anécdota que refleja la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo. En 2014, tras ganar su tercer Balón de Oro por delante de Messi y Neuer, el jugador celebró con una copa de champán.

Según Ancelotti Jr., la celebración fue breve y controlada por el propio jugador. «Brindó con una copa de champán, y en el primer entrenamiento pidió una sesión extra para quemar esas calorías», reveló Davide. Esa obsesión por su forma física explica por qué, a sus 40 años, el veterano sigue en la cima.