El Inter avanza hacia el fichaje de Trevoh Chalobah, defensa inglés del Chelsea nacido en 1999, ya seguido en anteriores ventanas. Nunca había estado tan cerca. Esto es lo que falta.
Calciomercato
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Chalobah-Inter: conversaciones positivas. El defensa suspende otras gestiones y aguarda el acuerdo con el Chelsea
COMO DESFILE
El Como ofreció 25 millones de euros más bonificaciones, pero el Chelsea lo rechazó y pide 40 millones por Chalobah, negociables hasta 35. Según Fabrizio Romano, el Como se retiró y busca otras opciones para la defensa.
NEGOCIACIONES INMINENTES
Tras obtener el visto bueno de los representantes del jugador en Milán, el Inter debe negociar con el Chelsea un traspaso que parte de 30 millones de euros. Ayudarán los bonus y la firme voluntad del futbolista de jugar en Italia.
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