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¡Cesc Fàbregas vuelve a pescar en el Chelsea! El técnico del Como apunta a una estrella de 40 millones de libras tras cerrar el fichaje de Trevoh Chalobah
Fàbregas consigue a Chalobah para el Como
Fàbregas reforzó sus opciones defensivas la semana pasada con el importante fichaje de Chalobah, llevando al jugador de 27 años a Italia en una operación valorada inicialmente en 30 millones de libras. El canterano del Chelsea, que había sido un fijo en la zaga del conjunto londinense durante años, se comprometió con un contrato de cinco años con el ambicioso equipo de la Serie A.
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Liam Delap emerge como el próximo objetivo de los italianos
La incursión en el oeste de Londres está lejos de haber terminado, ya que Fàbregas ha puesto ahora sus miras en Delap para reforzar sus opciones en ataque, según talkSPORT. El delantero de 23 años ha sido considerado prescindible en Stamford Bridge tras una difícil temporada de debut en la que le costó ver puerta con regularidad.
Sin embargo, la operación se enfrenta a un obstáculo importante, ya que, según se informa, Delap está decidido a seguir en la Premier League pese a la perspectiva de jugar en la Champions League con el Como. El Chelsea está dispuesto a negociar, pero ha puesto un precio elevado al joven atacante, con la cúpula del club londinense exigiendo 40 millones de libras por Delap este verano. Esta valoración supondría un beneficio de 10 millones de libras para el club londinense, que actualmente está bajo presión para aligerar su inflada plantilla del primer equipo antes de la fecha límite de septiembre.
Surge competencia en la Premier League
Aunque el Como sigue siendo optimista, se enfrenta a una fuerte competencia del Nottingham Forest, que se ha unido a la carrera por el ex canterano del Manchester City. Se espera que el Forest esté activo en la recta final del mercado, especialmente porque Taiwo Awoniyi está a punto de fichar por el Coventry City.
La temporada de debut del delantero en Stamford Bridge estuvo marcada por problemas físicos, ya que una campaña lastrada por las lesiones le limitó a un solo gol en la Premier League. A pesar de estas dificultades, su cotización sigue siendo alta por el potencial que mostró en el Ipswich Town, donde marcó 12 goles durante su primera temporada de regreso a la máxima categoría.
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Consideraciones de futuro para el delantero
El próximo paso de Delap será clave para sus aspiraciones internacionales, después de haber representado ya a Inglaterra en varias categorías inferiores. Aunque todavía no ha recibido la llamada de la absoluta con Inglaterra, sigue siendo elegible para representar a la República de Irlanda a través de su padre, Rory Delap.
Bajo el nuevo entrenador Xabi Alonso, el Chelsea está llevando a cabo una importante reestructuración que también podría provocar la salida de Nicolas Jackson rumbo al Aston Villa. Mientras el Chelsea busca cuadrar las cuentas y aligerar la plantilla, la marcha de Delap parece inevitable.
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