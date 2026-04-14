Cesc Fábregas rompe su silencio sobre su futuro en el Como, en medio de los rumores que lo vinculan con el Chelsea y la selección italiana

La directiva del Como cree que Fábregas podría superarlos, pero lo ve como una pieza clave para el futuro del equipo. El español admitió que, por ahora, prefiere el día a día del fútbol nacional y no se ve dirigiendo una selección.

«Quizá algún día», dijo Fábregas sobre el banquillo de la selección italiana. «Ahora soy demasiado entrenador y necesito estar en el campo cada día; de lo contrario me aburriría. Tal vez más adelante, cuando sea mayor, cambie de idea».

El presidente del Como, Mirwan Suwarso, reconoce que el futuro de Fábregas probablemente esté en la élite europea y afirma: «Cesc es vital, pero sería lógico que algún día se fuera al Arsenal, al Barcelona o al Chelsea. Debe participar en la elección de su sucesor».