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Cesc Fàbregas regresa a Old Trafford con el recuerdo del "escándalo de la pizza"

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Como vs Manchester United
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Cesc Fàbregas
S. Ferguson
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Impactante confesión 14 años después

La exestrella del Arsenal Cesc Fàbregas se prepara para un nuevo enfrentamiento ante el Manchester United en el estadio de Old Trafford, con su equipo, el Como italiano, en la Liga de Campeones esta noche del miércoles.

El entrenador español es un rival conocido en el estadio del Manchester United desde que fue jugador del Arsenal.

La prensa inglesa centró hoy su atención en el historial de enfrentamientos entre Fàbregas y el United, por lo que recordaron el histórico episodio del «escándalo de la pizza» en el que se vio implicado el exjugador del Arsenal contra sir Alex Ferguson hace más de dos décadas.



  • "Pizzagate": Fàbregas desvela el secreto

    El incidente se remonta a octubre de 2004, cuando el Arsenal visitó al Manchester United en el estadio de Old Trafford, en busca de conseguir su quincuagésimo partido consecutivo sin derrota en la Premier League, pero el enfrentamiento ganó su mayor fama por los acontecimientos que siguieron al pitido final.

    La histórica racha del Arsenal terminó con la derrota, antes de que la tensión escalara entre los jugadores de ambos equipos en el túnel que conduce a los vestuarios, en medio de altercados y empujones, antes de que alguien lanzara un trozo de pizza que alcanzó a Ferguson, para convertirse en el eje de una de las historias más célebres del fútbol inglés, conocida posteriormente como «Pizzagate», según el Manchester Evening News.

    Durante años, la persona que lanzó el trozo de pizza permaneció desconocida, pese a las crecientes sospechas sobre la implicación de Fàbregas. El propio Ferguson había señalado al jugador español como sospechoso, mientras que el exdefensa del Arsenal Martin Keown aumentó las especulaciones, tras hablar de «un jugador español que posee una gran habilidad», sin mencionar su nombre explícitamente.

    Y tras años de especulaciones, Fàbregas zanjó la polémica durante su aparición en la cadena «Sky», en 2018, y dijo: «De repente escuché voces, y me pregunté qué estaba pasando, luego salí llevando el trozo de pizza, y vi a Sol Campbell, Rio Ferdinand y Martin Keown, y todos empujándose».

    Y continuó: «Quería participar en el altercado, pero no sabía cómo hacerlo, así que simplemente lancé el trozo de pizza. Y cuando vi a la persona a la que alcanzó, no era eso lo que pretendía».

    Fàbregas confirmó posteriormente que se disculpó directamente con Ferguson, y dijo en declaraciones a la cadena beIN Sports: «Descubrí después que había alcanzado a Sir Ferguson, y ya me había disculpado públicamente, y repetiré mi disculpa. No fue algo intencionado, sino un momento que ocurrió de forma espontánea. Era joven de edad, y desde luego no usaría ahora un trozo de pizza, sino que me metería directamente en el altercado».

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  • El hambre y la rabia detrás de la historia

    Y en el año 2022, Fàbregas reveló más detalles sobre el incidente durante una entrevista con la cadena ITV, donde dijo: "Llevábamos 49 partidos sin perder. Eran muy competitivos, pero también muy inteligentes. Y yo también recibí muchas críticas".

    Explicó que la frustración se apoderó de él tras la derrota y la ausencia en el partido, y añadió: "Estaba haciendo los ejercicios de calentamiento y no jugué, y me sentí mal porque habíamos perdido. Entré rápido al vestuario, donde había algo de comida, y estaba muerto de hambre.

    Concluyó su relato diciendo: "Cogí un trozo de pizza, y luego empezamos a oír ruidos. Y lo primero que se me ocurrió fue lanzar la pizza, porque no tenía la fuerza o quizás el valor para entrar en aquel enfrentamiento".

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