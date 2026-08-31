El detonante de la repentina disponibilidad de Sanchez fue una serie de actuaciones decepcionantes que obligaron a Xabi Alonso a actuar con decisión. Pese a haber respaldado inicialmente a su compatriota, Alonso dio luz verde a un traspaso de 7,5 millones de libras para incorporar a Aston Villa Martinez después de que el español fuera culpable en ambos goles en una ajustada victoria por 3-2 sobre el Fulham en Craven Cottage.

El internacional argentino fue introducido de inmediato en el once inicial para la victoria del domingo por 4-3 ante el Brighton, lo que confirmó el nuevo estatus de Sanchez como tercer portero, por detrás del ex del Arsenal y del suplente Mike Penders, que ha regresado tras una impresionante cesión en el Strasbourg.

Martinez no tardó en hacer notar su presencia y expresó su deseo de devolver al club a su antigua gloria. Tras su debut, Martinez declaró: "Hablé con John Terry y Petr Cech. Sé lo grande que es este club y lo que queremos conseguir esta temporada. Vine aquí para ayudar. Tuve siete años increíbles en Aston Villa. He venido aquí para competir e intentar ganar la Premier League".