El Como se encuentra en territorio desconocido tras una impresionante victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig, un resultado que marcó un debut histórico en la Champions League para los Lariani. Sin embargo, Fabregas está decidido a asegurarse de que su plantilla no sufra resaca continental cuando reciba al Parma en el Stadio Sinigaglia. El exganador del Mundial reconoció el atractivo único de la máxima competición europea, pero subrayó la necesidad de una recuperación profesional y de un reajuste mental de cara al saque inicial del lunes.

"La emoción de jugar tu primer partido de la Champions League te activa. Pero ahora las emociones de la Champions League deben dejarse a un lado y transformarse en energía, contra el Parma necesitamos otra gran actuación", declaró Fabregas. "Recuerdo mi debut a los 17 años, es especial, y la Champions League sí da a un jugador una motivación diferente. Tenemos que entender la importancia de este partido recuperándonos de la manera adecuada, comiendo y bebiendo bien".