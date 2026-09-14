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Cesc Fàbregas pide al Como, en plena racha, que vuelva a centrarse para el duelo ante el Parma tras el histórico triunfo en la Champions League
Mantener la concentración tras la gloria europea
El Como se encuentra en territorio desconocido tras una impresionante victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig, un resultado que marcó un debut histórico en la Champions League para los Lariani. Sin embargo, Fabregas está decidido a asegurarse de que su plantilla no sufra resaca continental cuando reciba al Parma en el Stadio Sinigaglia. El exganador del Mundial reconoció el atractivo único de la máxima competición europea, pero subrayó la necesidad de una recuperación profesional y de un reajuste mental de cara al saque inicial del lunes.
"La emoción de jugar tu primer partido de la Champions League te activa. Pero ahora las emociones de la Champions League deben dejarse a un lado y transformarse en energía, contra el Parma necesitamos otra gran actuación", declaró Fabregas. "Recuerdo mi debut a los 17 años, es especial, y la Champions League sí da a un jugador una motivación diferente. Tenemos que entender la importancia de este partido recuperándonos de la manera adecuada, comiendo y bebiendo bien".
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Viviendo el cuento de hadas en Lombardía
El ascenso del Como desde las profundidades de la Serie B hasta las alturas del fútbol europeo en solo tres años ha captado la atención del mundo del fútbol. Fabregas, sin embargo, mantiene los pies en el suelo e insiste en que el éxito del proyecto se basa en el trabajo duro y la unión, más que en el sentimentalismo.
«Desde fuera parece un cuento de hadas, lo entiendo. Porque nadie lo esperaba. El secreto es la solidez de este grupo», dijo Fabregas. «No me vengo arriba cuando nos va bien, ni me hundo demasiado cuando las cosas van mal, así que debemos aislarnos de la visión de los medios y centrarnos en nuestro trabajo».
El ascenso de Baturina y Diao
Una figura clave en la reciente escalada del Como ha sido Martin Baturina, cuyas actuaciones le han valido grandes elogios de su entrenador. Fabregas describió al mediapunta croata como un «talento anárquico» que posee un sentido innato del juego. Baturina fue decisivo en la goleada al Leipzig, mostrando un nivel de madurez impropio de sus 23 años. Junto a él, Assane Diao también atraviesa un gran momento de forma, superando por fin los problemas físicos y los obstáculos psicológicos que dificultaron su temporada de debut en el club.
«Estos jugadores tienen potencial, un gran talento, y crecen cada día», explicó Fabregas. «La temporada pasada, también en parte por las lesiones, Diao estaba más irritable cuando las cosas no salían bien, estaba afectado, tenía miedo de que volviera a ir mal algo. Ahora ha encontrado el camino correcto y está tranquilo, algo que no es fácil después de una larga baja por lesión».
«Lo mismo pasa con Baturina, que es un talento un poco anárquico, siente cuál es el movimiento correcto. Su primer gol del otro día fue increíble, siempre tiene la postura adecuada y llega al lugar correcto sin necesidad de esprintar. También tiene ambición, hambre, ese deseo de ir al suelo y llegar al balón».
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Un reencuentro con Diego Carlos
El choque con el Parma también trae consigo una subtrama sentimental, ya que el Como se reencuentra con Diego Carlos. El defensa brasileño fue un objetivo clave para Fabregas durante el mercado de fichajes de verano, con el club deseoso de hacerse con sus servicios de forma permanente tras una exitosa cesión. A pesar de las intensas negociaciones y de la sólida relación personal entre el técnico y el jugador, la operación se cayó en el último momento, lo que llevó al veterano central a fichar por el rival del lunes en su lugar.
"Hablé todo el verano con Diego, tenemos una gran relación. Es verdad, siempre estuvo en nuestra cabeza, pero tuvimos una conversación maravillosa cuando no salió. Formó parte de nuestra familia, al final no se hizo por algunos pequeños detalles. Hubo un momento la temporada pasada en el que Kempf estaba lesionado y Ramon no había jugado tanto, así que realmente se exigió al límite, y queríamos darle las gracias", señaló Fabregas.
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