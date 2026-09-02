AFP
Traducido por
Cesc Fàbregas, nombrado mejor entrenador del año de la Serie A tras el espectacular ascenso del Como
Reconocimiento histórico para el antiguo maestro del centro del campo
Fàbregas ha consolidado su estatus como uno de los entrenadores jóvenes más ilusionantes de Europa tras ser nombrado entrenador del año de la Serie A en la temporada 2025-26. El español recibió el principal premio individual durante la «Gran Gala del Calcio AIC», una ceremonia que celebra lo mejor del fútbol italiano.
El galardón supone un reconocimiento oficial al notable trabajo táctico que Fàbregas ha implantado en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Después de poner fin a su carrera como jugador en el Como, en la Serie B, en el verano de 2023, desempeñó un papel clave como técnico interino al guiar al club hacia el ascenso antes de ser nombrado oficialmente entrenador en el verano de 2024. Desde que asumió el control total, ha transformado al Como, que tradicionalmente luchaba con las expectativas propias de las categorías inferiores, en una auténtica potencia de la máxima categoría italiana.
- Getty Images Sport
Una temporada de desafío y sueños de la Champions League
El principal motivo de este galardón fue la sensacional campaña del Como la temporada pasada, en la que logró un histórico cuarto puesto y se ganó su primera clasificación para la Champions League. Tras una sólida primera temporada en la máxima categoría a las órdenes de Fabregas, en la que terminó décimo en 2024-25, el conjunto lombardo desafió todos los pronósticos para plantar cara a la élite tradicional. Fabregas dirigió una racha que alteró el orden establecido del fútbol italiano, demostrando que los proyectos ambiciosos pueden dar resultados inmediatos bajo el liderazgo adecuado.
El Como ha trasladado ese gran impulso al nuevo curso de la Serie A, con un inicio de campaña prometedor. El equipo de Fabregas logró un trabajado empate 1-1 a domicilio ante el Udinese en su estreno antes de firmar una victoria de peso por 2-1 sobre el Napoli, subrayando aún más su creciente jerarquía entre la élite italiana.
Construir alrededor de la juventud y la innovación táctica
Una de las señas de identidad de la era de Fàbregas ha sido su inquebrantable compromiso con el desarrollo del talento joven. El español construyó su proyecto táctico en torno a las cualidades creativas de Nico Paz, que realmente floreció bajo su dirección. El joven mediapunta firmó una temporada pasada estelar, con 40 partidos disputados entre todas las competiciones, 13 goles y ocho asistencias.
Sin embargo, la recompensa definitiva para Fàbregas y el Como es su histórica entrada en la Champions League, donde les espera una apasionante fase de liga de ocho partidos. El conjunto italiano recibirá en el Stadio Giuseppe Sinigaglia al Paris Saint-Germain, al Manchester United, al Leipzig y al AEK Atenas, mientras que afrontará exigentes desplazamientos para medirse al Barcelona, al Real Betis, al Feyenoord y al Lens.
- Getty Images Sport
Ambición imparable
Sin embargo, las ambiciones de Fàbregas para el Como van mucho más allá de simplemente competir entre la élite. El técnico está decidido a aspirar a cotas aún mayores esta temporada, una intención que ha dejado clara con sus movimientos en el mercado de fichajes, encabezados por la llegada del portero Robert Sanchez procedente de Stamford Bridge junto a su excompañero en el Chelsea Trevoh Chalobah. Ahora, la atención se centra en su próximo viaje para enfrentarse al Genoa el viernes, donde Fàbregas buscará otra victoria para seguir escalando en la tabla de la Serie A.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias