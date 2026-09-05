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Cesc Fàbregas elogia la «identidad» del Como tras una despiadada remontada para ganar 4-1 al Genoa mientras se acerca el debut en la Champions League
Remontada del Como para lograr la victoria
Fabregas elogió la madurez de su Como después de que remontara para lograr una contundente victoria por 1-4 a domicilio ante el Genoa. El conjunto visitante sufrió un susto temprano cuando Milutin Osmajic abrió el marcador para los locales en el choque de la Serie A.
Sin embargo, el Como mantuvo la compostura y tomó inmediatamente el control del partido, dándole la vuelta al encuentro antes del descanso. Assane Diao lideró la remontada con un doblete letal, mientras que el fichaje veraniego y debutante Moise Kean dio una asistencia crucial. Martin Baturina y Nico Paz también vieron puerta para asegurar los tres puntos.
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Fàbregas exige lealtad táctica
Fàbregas estaba encantado con la reacción de sus jugadores tras empezar por detrás en el marcador y subrayó la importancia de sus principios tácticos. Señaló que los errores defensivos en los primeros compases siempre se castigan sin piedad en el máximo nivel del fútbol italiano.
«Eso depende de cómo interpretes la diversión», dijo Fàbregas a DAZN. «Creo que disfrutas cuando haces las cosas bien, lo das todo y juegas de la manera correcta. Cada entrenador, club y equipo tiene su camino, su identidad, y nosotros intentamos mantenernos fieles a la nuestra. Los chicos están interpretando bien las distintas fases del partido.
«Encajar ese gol nos demostró que en la Serie A, cuando te despistas dos segundos, te castigan, pero después reaccionamos de la mejor manera, mostrando madurez y fortaleza mental para reconducir el partido».
Siguiendo el plan de partido
El Como está ahora centrado en consolidar su estatus en la máxima categoría mientras compite en Europa. Fabregas insiste en que los resultados individuales son secundarios frente a mantener el estilo de juego distintivo del club bajo presión.
«Mi mensaje es siempre que tenemos que ser nosotros mismos, no importa lo que pase en el partido», explicó Fabregas. «Perdí muchísimos partidos como jugador, algunos jugando bien, otros jugando mal, pero lo más importante es ser siempre nosotros mismos en esas situaciones.
«Hay días en los que puede que no ganemos porque nos falta calidad en el último pase, o un momento de suerte, hay un millón de cosas que pueden salir bien o mal, pero aun así tenemos que ser nosotros mismos. El día que vea algo que no hemos preparado, nuestros principios o identidad, ahí es cuando me enfado. Por suerte, veo a mi equipo con la calma y la mentalidad adecuadas. Podemos ganar o perder, pero tenemos que mantener esa identidad».
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Nos esperan noches europeas históricas
El Como reforzó notablemente su plantilla durante el verano y ahora se prepara para un momento histórico en la era moderna del club. El equipo de Fàbregas recibirá al conjunto alemán RB Leipzig en su primer partido de la Liga de Campeones de su historia el jueves 10 de septiembre. El duelo europeo también supondrá el primer encuentro en casa del Como esta temporada. El Stadio Sinigaglia ha estado sometiéndose a unas reformas esenciales durante el verano para cumplir con las estrictas normativas de la UEFA.
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