El español, que disputó 303 partidos con el Arsenal durante su etapa como jugador del club, destacó cómo la directiva respaldó con firmeza su visión estratégica pese a las dificultades iniciales bajo el mandato de Arteta.

Hablando después del partido en el Emirates Stadium, Fàbregas expresó su admiración por la planificación a largo plazo del club: "Enhorabuena al club en general, empezando por hace siete, ocho años, cuando comenzaron por primera vez con este proyecto. Porque lo que ves en el fútbol cada día, lo que hizo el Arsenal, especialmente en los momentos difíciles, no existe.

"Se lo dije a Edu, se lo dije a Andrea [Berta] cuando vine el año pasado a un partido de la Champions League, dije enhorabuena a todo el club por la paciencia, por mantenerse unidos, por seguir con el plan cuando durante tres años seguidos, corríjanme si me equivoco, acabaron octavos, octavos, octavos, el cuarto año casi en la Champions League, fue una gran decepción, llegó el Tottenham, acabasteis quintos, pero seguís adelante porque tenéis un plan, porque tenéis un objetivo, porque hay una progresión, seguís avanzando".