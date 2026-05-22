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César Azpilicueta anuncia su retirada: el ex capitán del Chelsea se despide con emoción antes de emprender un «nuevo capítulo»
Azpilicueta confirma su emotiva decisión de retirarse
El ex capitán del Chelsea confirmó la noticia en un emotivo comunicado en redes sociales, donde admitió que le costaba expresar sus sentimientos pese a llevar tiempo preparándose para este momento. Azpilicueta ha disfrutado de una distinguida carrera por toda Europa, jugando en Osasuna, Marsella, Chelsea, Atlético de Madrid y Sevilla.
Con España jugó 45 veces y disputó varios torneos importantes. Llegó al Chelsea en 2012 procedente del Marsella y, en 11 años en Stamford Bridge, disputó 508 partidos y conquistó todos los títulos posibles.
Azpilicueta repasa una carrera que abarca 20 temporadas
En su despedida, Azpilicueta escribió: «Querido fútbol: Esta temporada será mi última como profesional. Tras años viviendo mi sueño, es hora de un nuevo capítulo.
«A pesar de haberme preparado para este momento, me ha costado escribir esta carta. Tras 20 temporadas, muchas personas han marcado mi carrera».
Agradeció a clubes y personas que marcaron su carrera: «A mis compañeros, entrenadores y al personal de todos los equipos en los que tuve la suerte de estar, gracias por ayudarme a crecer cada día como persona y como jugador».
«Vestir las camisetas de CA Osasuna, Olympique de Marsella, Chelsea FC, Atlético de Madrid y Sevilla FC, y representar a mi país en los escenarios más importantes, ha sido un verdadero privilegio. Cada momento ha significado mucho para mí».
El legado del Chelsea consolida el lugar de Azpilicueta entre los grandes del club
Aunque Azpilicueta jugó en varios clubes importantes, su mayor éxito lo alcanzó en el Chelsea. Conocido como «Dave», fue clave en una de las etapas más laureadas del club. Ganó la Liga de Campeones, dos Premier League, dos Europa League, la Supercopa de la UEFA, la FA Cup, la Copa de la Liga y el Mundial de Clubes. Además, capitaneó al Chelsea en la Liga de Campeones de 2021. Su regularidad, versatilidad y liderazgo le granjearon el respeto de todos. Con los años pasó de ser un lateral enérgico a un central fiable y un líder influyente en el vestuario.
- AFP
Las muestras de apoyo siguen llegando mientras Azpilicueta inicia una nueva etapa
Azpilicueta se retira del fútbol profesional con la reputación de ser uno de los defensas más sólidos de su generación. Tras su anuncio, ya lloviznan los homenajes de aficionados y excompañeros.