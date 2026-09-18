En su rueda de prensa previa al partido, el entrenador insistió en que la única prioridad de su equipo debe seguir siendo sus propios estándares internos. Restando importancia al ruido que rodea al derbi de la capital, Flick dijo: "Lo más importante es centrarnos en nosotros mismos".

Al abordar el reto de gestionar la carga de trabajo durante una exigente racha de partidos, añadió: "Estamos trabajando para mantener nuestro nivel. La recuperación es muy importante y estamos gestionando muy bien la carga de trabajo. Hay muchos partidos y tenemos que tener presente la recuperación".