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Elche CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Celta de Vigo: Giráldez, el entrenador con dos títulos universitarios, advierte a la Juventus: «Estaremos motivados, determinados, agresivos y dominantes»

Celta Vigo vs Juventus
Juventus
Celta Vigo
Europa League
C. Giraldez

Habla el entrenador de los rivales de la Juventus en la Europa League

Claudio Giraldez, entrenador del Celta de Vigo, habla en la víspera del partido contra la Juventus, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Europa League: «Quiero que mi equipo salga al campo motivado, decidido, agresivo y dispuesto a practicar un fútbol dominante».


Giraldez continúa: «Sabemos hacerlo, lo hemos demostrado varias veces, aunque en este inicio de campeonato no hemos estado a la altura de nuestras posibilidades. Ya se lo he dicho a los chicos: tenemos que jugar de tú a tú con nuestros ilustres rivales, y no tengo ninguna duda de que lo haremos. Como hicimos la temporada pasada, cuando derrotamos al Real Madrid en el Bernabéu y al Atlético de Madrid en el Metropolitano. En cuanto a los lesionados, Iago Aspas y Sebastian Caceres se han recuperado».

  • Como recuerda Tuttosport, Giraldez tiene dos títulos universitarios, uno de ellos en Periodismo: «Me gradué en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y también en Periodismo. Es muy importante conocer todos los matices del trabajo periodístico».

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