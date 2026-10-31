¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-POR-AWARD-RONALDOAFP
Traducido por

Celebró su premio pero boicoteó los menores: ¿dejó el Balón de Oro al descubierto la contradicción de Cristiano Ronaldo?

FEATURES
C. Ronaldo
Portugal
Al Hazem vs Al Nasr FC
Al Hazem
Al Nasr FC
1ª División
Portugal
Arabia Saudita

Una postura polémica de la estrella portuguesa

Próximos partidos
ALH

ALH

1ª División

06 nov 2026

ALN

ALN

El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí, generó una gran polémica por su postura respecto a los premios del Balón de Oro que otorga la revista francesa "France Football" a los mejores jugadores del mundo.

La gala de entrega de los premios del Balón de Oro de 2026 se celebró en la capital británica, Londres, en las primeras horas de la mañana del pasado martes, donde el inglés Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, se coronó con el galardón.

  • Ronaldo se abstiene de votar por quinta vez

    Ronaldo tenía que haber sido uno de los participantes en esos premios, a través de la votación del premio "Kopa", que se otorga al mejor jugador joven del mundo, sub-21, y que ganó el español Lamine Yamal, estrella del Barcelona.

    Sin embargo, la estrella portuguesa se abstuvo de votar en ese premio, junto a los franceses Zinedine Zidane y Michel Platini, según reveló el diario francés "L'Équipe".

    Esta se ha convertido en la quinta vez que Ronaldo se abstiene de votar en ese premio, desde la célebre crisis de 2021, que lo enfrentó con Pascal Ferré, por aquel entonces redactor jefe de la revista "France Football".

    La crisis comenzó cuando Ferré afirmó, en declaraciones a la prensa, que Ronaldo le había comunicado que su mayor ambición era terminar su carrera futbolística teniendo más Balones de Oro que su rival argentino Lionel Messi.

    Las declaraciones de Ferré provocaron la ira de la estrella portuguesa, que negó aquel episodio a través de su cuenta en "Instagram", acusando al exredactor jefe de la revista francesa de mentir y de intentar aprovecharse de su nombre de forma indebida.

    Desde entonces, Ronaldo no ha aparecido en la gala del Balón de Oro ni como competidor, ni como invitado, ni siquiera entre los votantes del ganador del premio Kopa.

  • La celebración de Cristiano Ronaldo por el histórico Balón de Oro

    Sin embargo, Ronaldo rompió recientemente ese silencio, concretamente tras su coronación con el premio al mejor ganador del Balón de Oro de la historia.

    La revista francesa France Football anunció el pasado miércoles la coronación de Ronaldo con el premio "BOAT", como el mejor jugador de la historia entre los ganadores del Balón de Oro, por el galardón que conquistó en 2008 con el Manchester United.

    La estrella portuguesa superó en la votación a su eterno rival argentino Lionel Messi, ya que "la Pulga" quedó en segundo lugar por el Balón de Oro que ganó en 2012 con el Barcelona.

    Unas 24 horas después del anuncio de su coronación, Ronaldo publicó un mensaje para celebrar dicho premio a través de su cuenta personal en Instagram.

    Ronaldo escribió: "El fútbol pertenece a la afición. Gracias a todos los aficionados de todo el mundo. El premio al Balón de Oro de la historia también es para vosotros".

  • ¿Ha dejado el Balón de Oro al descubierto la contradicción de Cristiano Ronaldo?

    La celebración de Cristiano Ronaldo por el premio histórico, en medio de su boicot a los eventos del Balón de Oro desde hace unos 5 años, podría llevar a algunos a acusar a Ronaldo de contradecirse.

    Sin embargo, la justificación de Ronaldo ante esta postura diferente podría reflejarse en el tuit que publicó para celebrar el premio, con la frase: "El fútbol pertenece a la afición".

    Quizás con esas palabras Ronaldo expresó su satisfacción con el mecanismo que le otorgó el premio, bajo el argumento de que el galardón se sometió a los votos de la afición, y no de los periodistas como ocurre en la votación del Balón de Oro.

    La estrella portuguesa había expresado en más de una ocasión su desacuerdo con las elecciones de la revista francesa para los ganadores del premio Balón de Oro, sobre todo porque no lo gana desde su última coronación en el año 2017.

    Cabe recordar que Ronaldo sigue siendo el segundo máximo ganador del premio Balón de Oro en la historia, pues lo ha obtenido 5 veces, por detrás del argentino Lionel Messi, que lo ha conquistado en 8 ocasiones.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
ALH

ALH

1ª División

06 nov 2026

ALN

ALN