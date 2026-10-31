Ronaldo tenía que haber sido uno de los participantes en esos premios, a través de la votación del premio "Kopa", que se otorga al mejor jugador joven del mundo, sub-21, y que ganó el español Lamine Yamal, estrella del Barcelona.

Sin embargo, la estrella portuguesa se abstuvo de votar en ese premio, junto a los franceses Zinedine Zidane y Michel Platini, según reveló el diario francés "L'Équipe".

Esta se ha convertido en la quinta vez que Ronaldo se abstiene de votar en ese premio, desde la célebre crisis de 2021, que lo enfrentó con Pascal Ferré, por aquel entonces redactor jefe de la revista "France Football".

La crisis comenzó cuando Ferré afirmó, en declaraciones a la prensa, que Ronaldo le había comunicado que su mayor ambición era terminar su carrera futbolística teniendo más Balones de Oro que su rival argentino Lionel Messi.

Las declaraciones de Ferré provocaron la ira de la estrella portuguesa, que negó aquel episodio a través de su cuenta en "Instagram", acusando al exredactor jefe de la revista francesa de mentir y de intentar aprovecharse de su nombre de forma indebida.

Desde entonces, Ronaldo no ha aparecido en la gala del Balón de Oro ni como competidor, ni como invitado, ni siquiera entre los votantes del ganador del premio Kopa.