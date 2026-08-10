Trundle está convencido de que los famosos miembros del consejo pueden tener algo que celebrar, y el héroe de culto del Swansea, hablando en asociación con Eagle Predict, dijo a GOAL al ser preguntado si es posible un regreso a la máxima categoría para un club que cayó al Championship en 2018: «Sí creo que, con la llegada ahora de [Vitor] Matos, ha estado brillante en el club. Creo que esta es la primera vez que hemos tenido una afición que no ha estado dividida. Incluso en los últimos años, para mí probablemente ha sido un 50-50 cuando estoy por la ciudad y escucho hablar a la gente. Pero con el míster ahora, todo el mundo está con él.

«Creo que los fichajes que estamos haciendo, aunque probablemente no sean nombres conocidos y mucha gente del fútbol no los conozca, lo hemos hecho bien a lo largo de los años para descubrir a esos jugadores.

«Lo que me gusta de lo que hemos hecho esta temporada es que no hemos salido a fichar ocho o nueve jugadores para rellenar la plantilla. Estamos buscando traer a alguien por 6 millones de libras, a alguien por 5 millones de libras, algo que antes no habíamos hecho.

«Así que ojalá estos chicos lleguen, se ganen la titularidad y un puesto. Y, como ya he dicho antes, con esas dos plazas de play-off que también se abren, sí creo que será una temporada emocionante y creo que también estaremos ahí arriba.»