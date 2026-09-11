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«Causó muchos problemas»: Declan Rice elogia especialmente a Kevin De Bruyne después de que el Arsenal superara por la mínima al Napoli en la Champions League
Rice, impresionado por la clase magistral de De Bruyne
El Arsenal inició su campaña en la fase de liga de la Champions League con una trabajada victoria por 1-0 sobre el Napoli el miércoles por la noche, pero el tema de conversación tras el pitido final en el Stadio Diego Armando Maradona fue la actuación de un viejo conocido. Rice, que sostuvo el centro del campo del Arsenal durante el tenso encuentro, admitió que De Bruyne sigue rindiendo a un nivel de talla mundial pese a haberse marchado a Italia el pasado verano.
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«¡Causó muchos problemas!»
De Bruyne fue titular por primera vez esta temporada con el equipo de la Serie A después de un lento inicio de la campaña doméstica, que le había limitado a solo tres apariciones como suplente. Sin embargo, el extalismán del Manchester City no mostró signos de falta de ritmo y llevó la manija del juego del conjunto local.
Preguntado por el desafío de volver a enfrentarse al belga, Rice dijo a Prime Video: "Sí, bien, muy bien. Un jugador que, incluso esta noche, aunque ganamos, siguió causando muchos problemas. Es un jugador muy inteligente, que se mueve a espacios realmente buenos. Fue realmente bonito verle de nuevo después de haber jugado contra él durante tanto tiempo".
Arteta se reencuentra con un antiguo pupilo
La admiración por De Bruyne se extendió más allá de la plantilla, ya que se vio a Mikel Arteta compartiendo un cálido intercambio con su exjugador al final del partido. Arteta, que trabajó estrechamente con el belga durante su etapa como segundo entrenador en el Manchester City, se deshizo en elogios hacia la estrella del Napoli en su comparecencia ante los medios posterior al encuentro.
Arteta dijo a los periodistas: "Si hay un jugador en el Napoli que es uno de mis jugadores favoritos de siempre, ese es Kevin De Bruyne, a quien tuve el lujo de entrenar y con el que estuve durante casi cuatro años. En mi opinión, es uno de los mejores centrocampistas de la historia y sigue siendo una gozada verle jugar". El respeto era claramente mutuo, con De Bruyne elogiando también al Arsenal y afirmando que es "quizá el mejor equipo del mundo".
Aunque De Bruyne dominó gran parte de la batalla táctica en el centro del campo, fue finalmente el capitán del Arsenal, Martin Odegaard, quien decidió el duelo. El mediapunta noruego vio puerta con un gol tardío para asegurar que el equipo de Arteta dejara Italia con un inicio perfecto en su aventura europea.
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El foco vuelve a las competiciones nacionales
Para el Arsenal, la victoria supone toda una declaración de intenciones en su objetivo de ir un paso más allá en la Champions League de esta temporada tras la desilusión sufrida ante el PSG en la final de la campaña pasada. El vigente campeón de la Premier League volverá ahora a centrarse en sus compromisos domésticos cuando visite al Sunderland el domingo, reforzado por el hecho de haber logrado dejar sin marcar a un ataque del Nápoles liderado por una fuerza tan creativa. Para De Bruyne, la actuación sirve de aviso al resto de Europa de que ni mucho menos está acabado. El Nápoles, por su parte, buscará reaccionar y poner fin a una racha de derrotas cuando reciba al Bolonia.
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