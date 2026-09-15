Fue una noche que no se pareció a ninguna otra en la temporada del Al Nassr, no solo porque el resultado terminó con un contundente 4-0, sino porque casi todo lo que había dentro del equipo saudí quedó al descubierto ante los ojos del Al Ain.

Las líneas distanciadas, los espacios abiertos, la defensa cometiendo errores y el ataque incapaz de generar una reacción real, mientras que los locales se movían como si supieran de antemano dónde aparecería la siguiente grieta.

Y en el estadio Hazza bin Zayed, el Al Ain no necesitó muchos intentos para convertir los errores del Al Nassr en goles, y la magia marroquí estuvo presente con fuerza a través de Kaku y Soufiane Rahimi, quienes desempeñaron el papel protagonista en una noche en la que el regreso de Cristiano Ronaldo a la Liga de Campeones de Élite de Asia se transformó en una estrepitosa caída.

Pero el 4-0 del Al Ain no fue solo un resultado abultado que pueda superarse atendiendo al calendario de partidos o a la presión de la temporada, sino que llevó en sus detalles preguntas más serias sobre la forma del Al Nassr, la identidad del equipo y su capacidad para competir cuando sube la calidad del rival. El problema ya no está en un solo partido, y las excusas ya no bastan para ocultar los desastres.

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