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Catástrofes y excusas: la magia marroquí deja en evidencia a Cristiano Ronaldo y al Al-Nassr en la terrorífica noche de Al-Ain

FEATURES
Al-Ain vs Al Nasr FC
Al-Ain
Al Nasr FC
AFC Liga de Campeones
C. Ronaldo
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudita
Portugal

El internacional atraviesa un momento difícil.

Fue una noche que no se pareció a ninguna otra en la temporada del Al Nassr, no solo porque el resultado terminó con un contundente 4-0, sino porque casi todo lo que había dentro del equipo saudí quedó al descubierto ante los ojos del Al Ain. 

Las líneas distanciadas, los espacios abiertos, la defensa cometiendo errores y el ataque incapaz de generar una reacción real, mientras que los locales se movían como si supieran de antemano dónde aparecería la siguiente grieta.

Y en el estadio Hazza bin Zayed, el Al Ain no necesitó muchos intentos para convertir los errores del Al Nassr en goles, y la magia marroquí estuvo presente con fuerza a través de Kaku y Soufiane Rahimi, quienes desempeñaron el papel protagonista en una noche en la que el regreso de Cristiano Ronaldo a la Liga de Campeones de Élite de Asia se transformó en una estrepitosa caída.

Pero el 4-0 del Al Ain no fue solo un resultado abultado que pueda superarse atendiendo al calendario de partidos o a la presión de la temporada, sino que llevó en sus detalles preguntas más serias sobre la forma del Al Nassr, la identidad del equipo y su capacidad para competir cuando sube la calidad del rival. El problema ya no está en un solo partido, y las excusas ya no bastan para ocultar los desastres.

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    Los desastres: Al Nassr abrió sus puertas a Al Ain

    Quizá el error empezó antes del pitido inicial, cuando Ange Postecoglou eligió salir con un once basado en un dibujo 3-4-3, un esquema que dejó al descubierto de forma evidente las carencias del Al Nassr, en concreto por las bandas. 

    El equipo careció de profundidad defensiva en ambos costados y dejó espacios que el Al Ain supo aprovechar a la perfección, de modo que las bandas se convirtieron en puertas abiertas para los ataques del anfitrión.

    El problema no se limitó al planteamiento táctico, pues se apreció una gran distancia entre las líneas del Al Nassr, e incluso cuando el equipo intentó presionar no hubo una presión real que incomodara al Al Ain. 

    El Al Nassr fue tímido en la labor de presión y dejó que los jugadores del Al Ain salieran con el balón y lo movieran con comodidad, como si el equipo emiratí disputara el partido sin ningún tipo de molestia por parte de su rival.

    Luego llegaron los desastres individuales para completar lo que habían iniciado los errores tácticos. El primer gol fue un ejemplo claro, después de que Saad Al Nasser cometiera un error fatal con un pase equivocado que aprovechó Hussein Rahimi para mandar el balón a la red del Al Nassr, mientras que el segundo gol llegó de una manera que fue casi una copia del mismo problema, cuando un pase desde la banda derecha llegó al fondo de la defensa del Al Nassr, y Hussein Rahimi volvió a aprovecharlo para alojarlo en la portería.

    Y el fondo no estaba en mejor estado que las bandas, pues se hallaba peligrosamente abierto, algo que quedó de manifiesto en el tercer gol, cuando Soufiane Rahimi recibió un pase perfecto dentro del espacio que dejó la defensa del Al Nassr, para poner el balón en la red y agravar el hundimiento del equipo.

     En cuanto al cuarto gol, llegó para resumir toda la escena, después de que el Al Nassr adelantara todas sus líneas en busca de la remontada, el Al Ain salió a un rápido contragolpe que aprovechó Soufiane Rahimi, antes de regalar a su compañero griego un pase decisivo con el que marcó el cuarto gol.

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    Las excusas: Postecoglou repite el mismo disco rayado

    Desde el enfrentamiento ante el Al Ittihad, que el Al Nassr perdió por dos goles a uno, Postecoglou comenzó a hablar de forma reiterada de la carga de partidos, la falta de fichajes y las circunstancias que no ayudan al equipo a rendir como se espera. El mismo discurso se repitió tras el empate ante el Al Khaleej, antes de que el técnico volviera de nuevo, después del desastre ante el Al Ain, a hablar de la dificultad del calendario de partidos.

    Y, sin duda, no se puede ignorar el impacto de la carga de partidos sobre cualquier equipo, así como el hecho de que el Al Nassr no entró en la temporada con el número de fichajes de peso que necesitaba en algunas posiciones. Pero el problema es que estas justificaciones han empezado a perder su capacidad para explicar lo que ocurre sobre el terreno de juego. Cuando se repiten los mismos errores, se diluye la identidad y desaparecen los rasgos del estilo de un partido a otro, resulta difícil cargarlo todo sobre el calendario o la falta de efectivos.

    Lee también: "Patético": la afición del Al Nassr fulmina a Cristiano Ronaldo y pide la cabeza de Postecoglou

    El Al Nassr, ante el Al Ain, no fue solo un equipo agotado, sino un equipo que sufría a nivel de sistema. La defensa dejó espacios enormes, la presión no fue organizada, las líneas estaban lejos entre sí y el ataque no logró amenazar la portería de Khaled Eisa de forma suficiente. 

    Por tanto, hablar únicamente del cansancio no explica un cuatro a cero que llegó como resultado de una larga serie de errores tácticos e individuales.

    Y lo más grave es que la insistencia en hablar de excusas puede transformarse de un intento por explicar los resultados en un problema en sí mismo, porque el Al Nassr no solo necesita recuperar a sus jugadores o cerrar nuevos fichajes, sino que necesita recuperar su identidad sobre el terreno de juego. Al técnico se le exige encontrar soluciones con lo que tiene ahora, sobre todo porque la competición no va a esperar a que el equipo esté en sus mejores condiciones.

  • La fragilidad del Al-Nassr y Cristiano Ronaldo: ¿qué pasaría si llega un rival mayor?

    La goleada por cuatro tantos del Al Ain destapó también otro problema quizás más delicado: la situación del propio Cristiano Ronaldo. La estrella portuguesa sigue teniendo la calidad y la capacidad de marcar y marcar diferencias, pero tratarlo como si pudiera ofrecer la misma versión de presión y movimiento durante los 90 minutos se ha convertido en algo que necesita revisión.

    Ronaldo ya no es capaz de ejecutar la presión de la misma forma que lo hacía en sus años anteriores, y esto hizo que la salida del balón del Al Ain fuera más sencilla en muchas situaciones. 

    E incluso en algunas carreras de velocidad, quedó claro que la estrella portuguesa ya no puede controlar su ritmo de la manera a la que la afición estaba acostumbrada, algo natural con el paso de los años, pero que se convierte en un problema cuando el sistema a su alrededor no dispone de las soluciones que compensen esa carencia.

    El Al Nassr, por tanto, no sufre únicamente por errores defensivos, sino por una mayor fragilidad en todo el sistema, porque el equipo, cuando pierde el balón no presiona lo suficiente, cuando defiende deja espacios, y cuando ataca no tiene la continuidad necesaria; y, en contraste, Ronaldo se encuentra lejos de la versión capaz de salvar por sí sola al equipo de cualquier aprieto.

    Por eso, la noche del Al Ain puede ser más que una simple derrota por cuatro goles, pues podría ser una auténtica señal de alarma para el Al Nassr antes de que afronte enfrentamientos ante clubes más grandes y con mayor capacidad para aprovechar los espacios.

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     El Al Ain fue destapando los defectos uno tras otro, y Hussein y Soufiane Rahimi castigaron casi cada error, y si Postecoglou no encuentra soluciones reales en lugar de excusas, esta goleada podría ser solo el comienzo de problemas mayores.

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