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Cristiano Ronaldo 2:3Getty Images Sport/AI
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Catástrofes y excusas: la magia marroquí deja en evidencia a Cristiano Ronaldo y al Al-Nassr en la aterradora noche de Al-Ain

FEATURES
Al-Ain vs Al Nasr FC
Al-Ain
Al Nasr FC
AFC Liga de Campeones
C. Ronaldo
Emiratos Árabes Unidos
Arabia Saudita
Portugal

¡El Mundialista atraviesa un momento difícil!

Fue una noche que no se parecía a ninguna otra en la temporada del Al Nassr, y no solo porque el marcador terminó con un contundente cuatro a cero, sino porque casi todo dentro del equipo saudí quedó al descubierto ante los ojos del Al Ain. 

Las líneas distanciadas, los espacios abiertos, la defensa cometiendo errores y el ataque incapaz de generar una reacción real, mientras los locales se movían como si supieran de antemano dónde aparecería la siguiente grieta.

Y en el estadio Hazza bin Zayed, el Al Ain no necesitó muchos intentos para convertir los errores del Al Nassr en goles, y la magia marroquí estuvo muy presente a través de Kouame y Soufiane Rahimi, quienes protagonizaron una noche en la que el regreso de Cristiano Ronaldo a la Champions League de Élite de Asia se transformó en una estrepitosa caída.

Pero el cuatro a cero del Al Ain no fue solo un resultado abultado que pueda superarse atendiendo al calendario de partidos o a la presión de la temporada, sino que en sus detalles encerró preguntas mucho más serias sobre la forma del Al Nassr, la identidad del equipo y su capacidad para competir cuando aumenta el nivel del rival. El problema ya no está en un solo partido, y las excusas ya no bastan para ocultar los desastres.

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    Los desastres: Al Nassr abrió sus puertas al Al Ain

    Quizá el error empezó antes del pitido inicial, cuando Ange Postecoglou optó por salir con una alineación basada en un dibujo 3-4-3, un esquema que dejó al descubierto de forma evidente las carencias del Al Nassr, en concreto en las bandas. 

    El equipo careció de profundidad defensiva en ambos costados y dejó espacios que el Al Ain supo aprovechar a la perfección, de modo que las bandas se convirtieron en puertas abiertas ante los ataques del conjunto local.

    El problema no se limitó al planteamiento táctico, ya que se apreció una gran distancia entre las líneas del Al Nassr, e incluso cuando el equipo intentó presionar no hubo una presión real que incomodara al Al Ain. 

    El Al Nassr fue tímido en la labor de presión y permitió que los jugadores del Al Ain sacaran el balón y lo movieran con comodidad, como si el equipo emiratí disputara el partido sin ningún tipo de molestia por parte de su rival.

    Después llegaron los errores individuales para completar lo que habían empezado los fallos tácticos. El primer gol fue un ejemplo claro, después de que Saad Al Nasser cometiera un error fatal con un pase equivocado que aprovechó Hussein Rahimi para mandar el balón a la red del Al Nassr, mientras que el segundo gol llegó de una manera que fue casi una copia del mismo problema, cuando un pase desde el costado derecho llegó al fondo de la defensa del Al Nassr y Hussein Rahimi lo aprovechó de nuevo para alojarlo en la portería.

    Y la zona central no estuvo mejor que las bandas, pues quedó abierta de forma preocupante, algo que se vio en el tercer gol, cuando Sufiane Rahimi recibió un pase perfecto dentro del espacio que dejó la defensa del Al Nassr para colocar el balón en la red y aumentar el desplome del equipo.

     En cuanto al cuarto gol, llegó para resumir todo el panorama, después de que el Al Nassr subiera con todas sus líneas en busca de la remontada, momento en el que el Al Ain salió en un rápido contragolpe que aprovechó Sufiane Rahimi, antes de regalar a su compañero griego un pase decisivo con el que este marcó el cuarto gol.

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    Las excusas: Postecoglou repite el mismo disco de siempre

    Desde el duelo ante el Al-Ittihad que el Al-Nassr perdió por dos goles a uno, Postecoglou comenzó a hablar de manera reiterada sobre la carga de partidos, la falta de fichajes y las circunstancias que no ayudan al equipo a mostrar el nivel esperado. El mismo discurso se repitió tras el empate ante el Al-Khaleej, antes de que el técnico volviera una vez más, después del desastre ante el Al-Ain, a hablar de la dificultad del calendario de partidos.

    Y, sin duda, no se puede ignorar el impacto de la carga de partidos sobre cualquier equipo, como tampoco que el Al-Nassr no afrontó la temporada con la cantidad de fichajes de nivel que necesitaba en algunas posiciones. Sin embargo, el problema es que estas justificaciones han empezado a perder su capacidad para explicar lo que ocurre dentro del campo. Cuando se repiten los mismos errores, retrocede la identidad y desaparecen los rasgos del estilo de un partido a otro, resulta difícil cargarlo todo sobre el calendario o la falta de elementos.

    Lee también: "Patético": la afición del Al-Nassr fulmina a Cristiano Ronaldo y pide la cabeza de Postecoglou

    El Al-Nassr, ante el Al-Ain, no fue solo un equipo agotado, sino un equipo que sufría a nivel de sistema. La defensa dejó espacios enormes, la presión no fue organizada, las líneas estaban alejadas entre sí y el ataque no logró amenazar la portería de Khalid Eisa de forma suficiente. 

    Por lo tanto, hablar solo del cansancio no explica un cuatro a cero que fue producto de una larga serie de errores tácticos e individuales.

    Y lo más peligroso es que insistir en hablar de excusas puede pasar de ser un intento de explicar los resultados a convertirse en un problema en sí mismo, porque el Al-Nassr no solo necesita recuperar a sus jugadores o cerrar nuevos fichajes, sino que necesita recuperar su identidad dentro del campo. El técnico está obligado a encontrar soluciones con lo que tiene ahora, sobre todo porque la competición no esperará a que el equipo esté en sus mejores condiciones.

  • La fragilidad del Al-Nassr y Cristiano Ronaldo: ¿qué pasaría si llegara un rival mayor?

    El póker del Al Ain también dejó al descubierto otro problema quizá más delicado: la situación del propio Cristiano Ronaldo. El astro portugués todavía posee la calidad y la capacidad para marcar y marcar diferencias, pero tratarlo como si fuera capaz de ofrecer la misma dosis de presión y movimiento durante los 90 minutos se ha convertido en algo que requiere una revisión.

    Ronaldo ya no es capaz de ejecutar la presión de la misma forma que lo hacía en sus años anteriores, y eso hizo que la salida del balón del Al Ain fuera más sencilla en numerosas ocasiones. 

    E incluso en algunas carreras de velocidad, quedó claro que el astro portugués ya no puede controlar su ritmo de la manera a la que la afición estaba acostumbrada, algo natural con el paso de los años, pero que se convierte en un problema cuando el sistema a su alrededor no dispone de las soluciones que lo compensen.

    El Al Nassr, por tanto, no solo sufre por errores defensivos, sino por una mayor fragilidad en todo el sistema, porque el equipo, cuando pierde el balón, no presiona lo suficiente; cuando defiende, deja espacios; y cuando ataca, no tiene la continuidad requerida. En contrapartida, Ronaldo se encuentra lejos de la versión que por sí sola es capaz de salvar al equipo de cualquier apuro.

    Por ello, la noche del Al Ain puede ser algo más que una simple derrota por goleada; puede ser una auténtica señal de alarma para el Al Nassr antes de entrar en enfrentamientos ante clubes más grandes y con mayor capacidad para aprovechar los espacios.

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     El Al Ain fue destapando los defectos uno tras otro, y Hussein y Soufiane Rahimi castigaron casi cada error, y si Postecoglou no encuentra soluciones reales en lugar de excusas, este póker podría ser solo el comienzo de problemas mayores.

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