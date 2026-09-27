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«¡Castigados por los errores!»: Jarell Quansah lanza un mensaje claro tras la derrota de Inglaterra contra la campeona del mundo
Quansah lamenta las oportunidades desaprovechadas en la ajustada derrota ante España
El defensa de Inglaterra Jarell Quansah expresó su frustración después de que el equipo de Thomas Tuchel dejara escapar una ventaja en la segunda parte para perder por 3-2 contra la campeona del mundo, España, en el estadio de Wembley. Tras ponerse por detrás muy pronto por culpa de Lamine Yamal, Inglaterra respondió con carácter gracias a los goles de Anthony Gordon y Harry Kane.
Sin embargo, las ocasiones falladas en la segunda parte, incluido un penalti de Kane que se estrelló en el larguero, permitieron a España culminar la remontada y llevarse la victoria.
Quansah señaló que no aprovechar los momentos clave resultó decisivo ante una rival de primer nivel.
- News Images
Un defensa subraya la dura realidad de los errores al máximo nivel
En una entrevista con la UEFA, Quansah reflexionó sobre los brutales y mínimos márgenes del partido, y explicó que los equipos de élite castigan los errores al instante. El defensa de 23 años reconoció que Inglaterra tuvo oportunidades de sobra para ampliar su ventaja hasta el 3-1 antes de que marcasen Alex Baena y Mikel Oyarzabal.
A pesar del revés, Quansah vio muchas señales alentadoras en el juego ofensivo de Inglaterra.
«En cualquier gran partido que juegues va a haber cambios de dinámica, y especialmente contra los campeones del mundo», explicó Quansah. «Tuvimos muchas ocasiones claras para marcar. Contra los mejores equipos del mundo, te castigan por los errores».
Inglaterra aprende a manejar la adversidad de élite
Reflexionando sobre los recientes exigentes partidos de Inglaterra contra potencias internacionales como Argentina, Francia y España, Quansah insistió en que la selección está cerrando poco a poco la brecha con las mejores del mundo. Además, pidió a sus compañeros que reaccionen mejor cuando se produzcan cambios de inercia durante los partidos.
El defensa del Liverpool expresó su firme convicción de que Inglaterra pronto caerá del lado bueno en los pequeños detalles.
"Tenemos que ser mejores cuando afrontamos un poco de adversidad", admitió Quansah. "Estamos compitiendo al máximo nivel. No tengo ninguna duda de que podemos estar del lado bueno del margen".
- Anadolu Agency
Inglaterra busca una respuesta inmediata ante la República Checa
Inglaterra centra ahora su atención en el partido de la Nations League del martes, cuando viaje a Praga para enfrentarse a Chequia. El equipo de Tuchel busca su primera victoria de la nueva campaña para encarrilar su progresión en el grupo.
España recibe a Croacia en Sevilla esa misma noche tras su triunfo en Wembley.
Quansah aspira a mantener su puesto en el once en defensa para el viaje a Praga.
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