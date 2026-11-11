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Antonio Cassano, exfutbolista de la selección italiana y actual comentarista en You Tube, habla de la Juventus en el pódcast Viva El Futbol.

«No puedo imaginar a una Juve ganadora cuando el jugador en el que confía es Yildiz. Dejando a un lado que ahora no tiene ninguna culpa porque no está bien, pobrecillo, espero que vuelva pronto», dice el exdelantero de Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, AC Milan e Inter.

Cassano continúa: «Y luego está el resto. Después de la lesión, Bremer es su primo; Lucumí en el Bolonia parecía Beckenbauer y ahora es un desastre, según recoge TuttoJuve.com. Cambiasso, desde que se hablaba de que "lo quiere el City, el nuevo Cancelo, 60 millones", está impresentable. Decidme vosotros, chicos: Boga y Zhegrova son los típicos jugadores para media hora».