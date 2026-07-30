«Es con gran pesar que observamos la controversia que rodea la carrera de Andrea, que pone en cuestión la integridad y la trayectoria de un hombre que ha dedicado toda su vida al fútbol y al amor por su país. Naturalmente, seguimos de cerca las noticias procedentes de la prensa extranjera y nos preocupa la cantidad de mentiras y desinformación que difunden los medios occidentales en su intento de difamar a uno de los más grandes atletas de la historia del fútbol».



