Roy Keane, ex emblema del Manchester United, en los micrófonos de ITV al término del duelo entre Inglaterra y la República Checa, opina sobre el caso Manchester City: "Han ganado en el campo porque han hecho trampas. Esos trofeos hay que tirarlos a la basura".





"Sabían que esto iba a herir a mucha gente, pero lo hicieron igualmente. Si yo fuera jugador, tiraría esas medallas a la basura sin dudarlo. Claro que lo haría; es hacer trampas... Han ganado en el campo porque han hecho trampas", reiteró el excentrocampista.