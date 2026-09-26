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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Caso Manchester City, el hacker Rui Pinto cita a Guardiola: «Abróchense los cinturones de seguridad»

Manchester City
Premier League

La ministra de Cultura y Deporte, Lisa Nandy: «Hay que llegar a una conclusión rápida para restablecer la confianza en el fútbol»

Tres jueces independientes habrían considerado al Manchester City culpable de 114 infracciones de las normas financieras de la Premier League, lo que abre la posibilidad de reclamaciones de indemnización por parte de clubes y jugadores. El procedimiento, celebrado a puerta cerrada, podría tener consecuencias significativas sobre los equilibrios económicos e institucionales del fútbol inglés. El City tiene 14 días para presentar recurso.


Como informa Corriere.it, la ministra británica de Cultura y Deporte, Lisa Nandy, subrayó la necesidad de cerrar rápidamente el caso: "Hay que llegar a una conclusión rápida para restablecer la confianza en el fútbol. La Premier League tiene derecho a autogobernarse, pero las reglas deben aplicarse y ser respetadas por todos".

  • En el centro del caso también está Rui Pinto, el hacker portugués que en 2015 fundó Football Leaks para divulgar documentos reservados sobre el fútbol internacional. Sus informaciones, analizadas también por periodistas de Der Spiegel, contribuyeron a sacar a la luz presuntas irregularidades financieras del City, además de otros casos controvertidos relacionados con el mundo del fútbol.


    Detenido en Hungría en 2019, Pinto fue condenado por tentativa de extorsión y ciberdelincuencia a cuatro años con pena suspendida. Posteriormente colaboró con varias investigaciones europeas y fue puesto bajo protección. Sobre el veredicto relativo al City declaró, como recoge Corriere.it: "Una decisión histórica para el fútbol inglés, y una que corona el trabajo que he realizado a través de Football Leaks. Hoy, todos sabemos que, mediante manipulaciones estructurales y maniobras financieras, el Manchester City no simplemente eludió las reglas, las convirtió en una mera formalidad, desafiando cualquier intento de preservar la integridad de la competición. Ese fraude meticulosamente orquestado quedará finalmente sujeto a castigo, y el impacto no será solo turbulento, sino devastador... No puedo evitar recordar las palabras de Pep Guardiola en su primera rueda de prensa como entrenador del City: “Abróchense los cinturones de seguridad”".



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