En la mañana de hoy llegó el veto impuesto a los dos clubes por parte de la Lega Serie A. El mercado de la Lazio está hoy limitado y deberá ser a saldo cero, pero es sobre la fórmula de la obligación de compra desde via Rosellini desde donde ha llegado el freno definitivo. A día de hoy, de hecho, el club de Lotito no puede garantizar de antemano poder alcanzar el saldo cero para esta temporada de mercado de fichajes (restricción debida a los problemas con el índice de liquidez y con la squad cost ration) con los 14 millones que se activarían con la compra. En esencia, para poder cerrar la operación con esta fórmula, la Lazio ya debía tener reservado el margen operativo para poder considerarla una opción a título definitivo.