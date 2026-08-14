Entre Inter y Lazio ayer, jueves 13 de agosto, se había alcanzado un acuerdo definitivo para el traspaso con la camiseta del Lazio de Davide Frattesi. Sin embargo, en la mañana de hoy ha pasado literalmente de todo, con un brusco frenazo al que siguieron llamadas muy tensas entre las partes y un nuevo acuerdo alcanzado que, eso sí, revisa a la baja la opción de ingreso por parte del Inter. ¿Y el jugador? Ya estaba en el aeropuerto, listo para volar de Milán a Roma, antes de ser detenido, y ahora está a punto de embarcar para cerrar por completo este culebrón. Pero, ¿qué ha pasado realmente?
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Caso Frattesi, qué ha pasado entre Inter, Lazio y la Lega Calcio: la llamada Marotta-Lotito, se cierra con una nueva fórmula
EL PRIMER ACUERDO
El acuerdo inicial alcanzado entre Inter y Lazio preveía el traspaso en forma de cesión por 1 millón de euros, con una opción de compra de 14 millones de euros que puede convertirse en obligación al alcanzar el Lazio el 10.º puesto en la clasificación o un determinado número de apariciones. Inter, además, se reservó un porcentaje del 50% sobre la futura plusvalía.
EL PARÓN DE LA LEGA SERIE A
En la mañana de hoy llegó el veto impuesto a los dos clubes por parte de la Lega Serie A. El mercado de la Lazio está hoy limitado y deberá ser a saldo cero, pero es sobre la fórmula de la obligación de compra desde via Rosellini desde donde ha llegado el freno definitivo. A día de hoy, de hecho, el club de Lotito no puede garantizar de antemano poder alcanzar el saldo cero para esta temporada de mercado de fichajes (restricción debida a los problemas con el índice de liquidez y con la squad cost ration) con los 14 millones que se activarían con la compra. En esencia, para poder cerrar la operación con esta fórmula, la Lazio ya debía tener reservado el margen operativo para poder considerarla una opción a título definitivo.
Teléfonos al rojo vivo
De inmediato se desencadenó entre las partes una serie cruzada de llamadas telefónicas. Molestas por parte del Inter y de Marotta, obviamente; preocupadas por parte del chico y de los agentes, ya en el aeropuerto y que vieron cómo se les escapaba delante de sus ojos el avión reservado para Roma; y, por último, tranquilizadoras y conciliadoras por parte de Lotito y Fabiani, dispuestos a trabajar en una nueva fórmula.
EL NUEVO ACUERDO
Y es a partir de estos contactos como se ha llegado a la fórmula definitiva de esta operación y con el visto bueno, esta vez definitivo, a Frattesi para volar a Roma. La operación se cierra con una cesión de pago ya no de 1 millón de euros, sino de 5 millones de euros. La opción de compra se mantiene, pero ha pasado de los 14 iniciales a 10 en total más bonus. Por último, también se mantiene el 50% sobre la plusvalía de una futura reventa.
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