Caso Balogun: el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, critica a Trump e Infantino: «El fútbol no debe ser un campo de juego para el poder político»

Podría ser la gota que colme el vaso de un Mundial ya lleno de polémicas, como la actitud del Gobierno de Estados Unidos hacia las delegaciones y aficionados por los controles de seguridad y el acceso al país. A esto se suma la controvertida medida de incluir dos pausas para hidratación, aprovechadas para añadir más publicidad y generar ingresos para la FIFA. La polémica decisión de anular la suspensión de un partido del delantero local Folarin Balogun —expulsado en octavos contra Bosnia— y permitirle jugar esta noche ante Bélgica ha indignado a jugadores y aficionados. Se rumorea que el presidente estadounidense Donald Trump ejerció presiones sobre la comisión disciplinaria de la FIFA.





INCREÍBLE: BALOGUN PODRÁ JUGAR CONTRA BÉLGICA. LA DECISIÓN DE LA FIFA