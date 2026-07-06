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Caso Balogun: el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, critica a Trump e Infantino: «El fútbol no debe ser un campo de juego para el poder político»

USA
World Cup
F. Balogun

El expresidente de la FIFA (1998-2015) critica el indulto al delantero de Estados Unidos horas antes del partido contra Bélgica.

Podría ser la gota que colme el vaso de un Mundial ya lleno de polémicas, como la actitud del Gobierno de Estados Unidos hacia las delegaciones y aficionados por los controles de seguridad y el acceso al país. A esto se suma la controvertida medida de incluir dos pausas para hidratación, aprovechadas para añadir más publicidad y generar ingresos para la FIFA. La polémica decisión de anular la suspensión de un partido del delantero local Folarin Balogun —expulsado en octavos contra Bosnia— y permitirle jugar esta noche ante Bélgica ha indignado a jugadores y aficionados. Se rumorea que el presidente estadounidense Donald Trump ejerció presiones sobre la comisión disciplinaria de la FIFA.


INCREÍBLE: BALOGUN PODRÁ JUGAR CONTRA BÉLGICA. LA DECISIÓN DE LA FIFA

  • EL PRECEDENTE DE GARRINCHA

    La Federación Belga de Fútbol recurrirá la decisión, prevista en el artículo 27 del reglamento. Esa norma ya permitió a Cristiano Ronaldo cumplir solo una de las tres jornadas de sanción impuestas en noviembre tras su expulsión contra Irlanda, lo que le permitió jugar la fase de grupos del Mundial. en Chile 1962, cuando, presionada por la federación brasileña, la organización permitió que Garrincha jugara la final pese a su expulsión en el partido anterior. Varios comentaristas y seleccionadores también han opinado sobre el caso Balogun, entre ellos el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, quien criticó la decisión a través de su cuenta de X.


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  • LA CRÍTICA DE BLATTER

    «Las tarjetas rojas no se anulan por presiones políticas, sino por normas, pruebas y organismos independientes.Si el presidente de Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA y un jugador es absuelto de repente antes de un partido eliminatorio del Mundial, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, FIFA? El fútbol no debe ser un campo de juego para el poder político», afirma Sepp Blatter en un duro ataque que recoge las especulaciones de la prensa sobre el proceso que llevó a la FIFA a suspender durante un año, de forma condicional, la sanción impuesta a Folarin Balogun.


    Según el New York Times, Trump llamó a Infantino.

  • CASO POLÍTICO

    Según un detallado artículo del New York Times, Donald Trump llamó directamente a Gianni Infantino días después del partido Estados Unidos-Bosnia. En ese encuentro, el delantero local hizo una entrada fortuita sobre Muharemovic que, tras revisión del VAR, el árbitro sancionó con tarjeta roja. Trump pidió explicaciones y otros altos cargos de la Administración estadounidense presionaron para anular la sanción a Balogun. El caso, ya político, eleva la tensión a pocas horas del decisivo partido contra Bélgica, que otorga un lugar en cuartos de final.

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