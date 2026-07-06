La anulación de la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun ha enfurecido a Bélgica, que critica a la FIFA. Según «La Repubblica», la federación belga pidió a la FIFA una copia de la decisión que revocó la sanción automática, una explicación del procedimiento seguido y una aclaración sobre la interpretación de los reglamentos. Sin embargo, la respuesta no fue satisfactoria: «La FIFA solo envió una carta que consideró un recurso y designó un árbitro, sin aportar información de fondo».