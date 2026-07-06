La anulación de la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun ha enfurecido a Bélgica, que critica a la FIFA. Según «La Repubblica», la federación belga pidió a la FIFA una copia de la decisión que revocó la sanción automática, una explicación del procedimiento seguido y una aclaración sobre la interpretación de los reglamentos. Sin embargo, la respuesta no fue satisfactoria: «La FIFA solo envió una carta que consideró un recurso y designó un árbitro, sin aportar información de fondo».
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Caso Balogun: Bélgica indignada porque la FIFA calla y retira sus explicaciones sobre la norma
SIN RESPUESTA
Bélgica acusa a la FIFA de modificar el orden del día de la reunión previa al partido para evitar explicar la decisión sobre Balogun. «Durante la reunión —escribe la federación belga—, la FIFA eliminó deliberadamente de la presentación el apartado sobre la suspensión automática de los jugadores, un tema que siempre se había tratado en los cuatro partidos anteriores. Pedimos explicaciones verbalmente y por escrito, sin obtener respuesta».
«PREOCUPACIÓN POR LO OCURRIDO»
«Hasta la fecha, la federación no ha recibido explicación alguna de la FIFA, por lo que se ve obligada a impugnar formalmente la elegibilidad del jugador para el próximo partido». La nota concluye: «Independientemente del resultado del partido, expresamos nuestra profunda preocupación y seguiremos defendiendo los principios de ética y competición leal».
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