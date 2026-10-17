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«Casi me da un poco de pena»: el dirigente del Bayern de Múnich Herbert Hainer se sincera sobre Florian Wirtz mientras continúan sus dificultades en el Liverpool
El Bayern de Múnich descarta el fichaje de Wirtz
El presidente del Bayern de Múnich, Hainer, ha descartado el fichaje de Wirtz pese a su difícil comienzo en Inglaterra. El mediapunta de 23 años llegó al Liverpool procedente del Bayer Leverkusen en 2025, tras labrarse una gran reputación como uno de los mayores talentos de la Bundesliga.
Sin embargo, el internacional alemán no ha logrado repetir en Anfield aquel brillante rendimiento. Sus dificultades en la Premier League han llamado la atención en su país y han alimentado las especulaciones sobre la posibilidad de que el Bayern le ofrezca una salida.
Hainer no tardó en desmentir esos rumores y confirmó que el club no tiene intención de intentar su fichaje. Aunque el Bayern valora mucho al jugador, por ahora no contempla una operación.
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Hainer se compadece de una estrella que atraviesa un mal momento
Al hablar de la adaptación del centrocampista al fútbol inglés, Hainer reconoció que siente pena por su compatriota. También subrayó la importancia de que Wirtz recupere su nivel de cara a los próximos compromisos internacionales.
«En primer lugar, creo que Florian Wirtz es un jugador excepcional, de eso no hay ninguna duda», afirmó Hainer, según recoge Sports Witness. «Casi me da un poco de pena que todavía no haya encontrado en Inglaterra el nivel que tenía en el Leverkusen, porque también lo necesitamos en la selección alemana».
Un suplente solvente pese a un inicio discreto
Wirtz sigue contando con el pleno respaldo del entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, pese a sus discretas estadísticas. El mediapunta alemán ha sido titular en los ocho partidos que el Liverpool ha disputado hasta ahora esta temporada entre la Premier League y la Champions League.
Sin embargo, su aportación sigue siendo modesta: solo ha dado dos asistencias en esos ocho primeros encuentros. Pese al ruido externo y las especulaciones sobre fichajes, el Bayern considera que su plantilla ya está completa.
«Tenemos una plantilla de tanta calidad que estamos increíblemente satisfechos en este momento y, por tanto, no es un tema para nosotros», concluyó Hainer.
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Iraola sigue confiando en el creador de juego
Para Wirtz, la prioridad inmediata sigue siendo cambiar su suerte sobre el terreno de juego en el Liverpool. Iraola considera claramente al centrocampista creativo una pieza fundamental de su once inicial, le da minutos con regularidad y deposita una gran confianza en él.
Ahora Wirtz debe convertir esa presencia constante en el equipo en aportaciones decisivas. Tiene que aumentar su influencia en el último tercio del campo y mejorar sus cifras de participación en goles a medida que avance la temporada.
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