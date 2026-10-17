El presidente del Bayern de Múnich, Hainer, ha descartado el fichaje de Wirtz pese a su difícil comienzo en Inglaterra. El mediapunta de 23 años llegó al Liverpool procedente del Bayer Leverkusen en 2025, tras labrarse una gran reputación como uno de los mayores talentos de la Bundesliga.

Sin embargo, el internacional alemán no ha logrado repetir en Anfield aquel brillante rendimiento. Sus dificultades en la Premier League han llamado la atención en su país y han alimentado las especulaciones sobre la posibilidad de que el Bayern le ofrezca una salida.

Hainer no tardó en desmentir esos rumores y confirmó que el club no tiene intención de intentar su fichaje. Aunque el Bayern valora mucho al jugador, por ahora no contempla una operación.