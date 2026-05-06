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Moataz Elgammal

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«Casi llegan a las manos»: nueva trifulca en el Real Madrid tras la «violenta discusión» entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni

Real Madrid
F. Valverde
A. Tchouameni
Primera División
Barcelona vs Real Madrid

La temporada del Real Madrid sufrió otro revés tras un altercado violento entre Federico Valverde y Aurelien Tchouameni en el entrenamiento. Los jugadores tuvieron que ser separados, lo que evidencia las tensiones en el vestuario justo antes del Clásico en el que el Barcelona puede asegurar el título.

  • Caos en el campo de entrenamiento de Valdebebas

    Según MARCA, el ambiente en el Real Madrid es crítico. Valverde y Tchouameni casi se pelean tras una fuerte discusión que refleja la crisis interna de la plantilla. Todo empezó con una entrada durante un ejercicio de entrenamiento; una falta derivó en uno de los enfrentamientos más agresivos vistos en las instalaciones del club. Se midieron cara a cara, se empujaron y siguieron discutiendo en el vestuario. El incidente, que conmocionó a técnicos y compañeros, se propagó de inmediato por Valdebebas.

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  • AURELIEN TCHOUAMENI FEDE VALVERDE REAL MADRID Getty Images

    Aumentan las divisiones en una plantilla frustrada

    Esta pelea refleja un vestuario cada vez más dividido. El Madrid es segundo con 77 puntos tras 34 jornadas, a 11 del líder, el Barcelona. La lejanía en la tabla ha hecho que afloren frustraciones antiguas. Las relaciones entre varias figuras clave se han deteriorado tanto que algunos jugadores ya ni se hablan. El desgaste emocional ha envenenado el ambiente: hasta los entrenamientos son volátiles y el cuerpo técnico lucha por recuperar la normalidad.

  • La falta de conexión de Arbeloa y las recientes disputas en el vestuario

    Según se informa, la crisis en la plantilla va más allá de los jugadores: la relación con Álvaro Arbeloa se ha tensado. Seis jugadores ya no se hablan. Esta semana también saltó a la luz un enfrentamiento entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras. El defensa español lo restó importancia: «Es algo puntual, sin relevancia, ya zanjado», pero en privado la historia es otra. Estas disputas constantes indican que la plantilla se desmorona.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    El Clásico se avecina mientras la temporada llega a su punto álgido

    La polémica llega en el peor momento, justo cuando el Madrid se prepara para el Clásico del domingo. Perder sería el colmo, pues al Barcelona solo le falta un punto para proclamarse campeón. Si la plantilla no se une, estas divisiones pueden acabar con el poco orgullo que queda en esta desastrosa temporada.

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