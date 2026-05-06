Según MARCA, el ambiente en el Real Madrid es crítico. Valverde y Tchouameni casi se pelean tras una fuerte discusión que refleja la crisis interna de la plantilla. Todo empezó con una entrada durante un ejercicio de entrenamiento; una falta derivó en uno de los enfrentamientos más agresivos vistos en las instalaciones del club. Se midieron cara a cara, se empujaron y siguieron discutiendo en el vestuario. El incidente, que conmocionó a técnicos y compañeros, se propagó de inmediato por Valdebebas.