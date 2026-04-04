Según informaciones del diario español *Sport*, en el club catalán sueñan con fichar a Yan Diomande, del RB Leipzig. Al parecer, los responsables del Barça ven en el joven marfileño al candidato perfecto para cubrir la vacante en la banda izquierda del ataque, que quedaría libre en caso de que Marcus Rashford abandonara el equipo.
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«¡Casi imposible!» Al parecer, el FC Barcelona sueña con un fichaje estrella procedente de la Bundesliga
Este jugador solo tiene contrato con el Barcelona como cedido por el Manchester United hasta el final de la temporada, aunque es poco probable que se quede debido a las elevadas exigencias salariales del inglés. No se ha ejercido la opción de compra correspondiente, que ascendía a 30 millones de euros.
No obstante, en el club blaugrana son conscientes de que el traspaso de Diomande sería extremadamente difícil de llevar a cabo, ya que, al fin y al cabo, el jugador de 19 años tiene contrato con los «Tores» hasta 2030. Según se rumorea, las exigencias del Leipzig por su traspaso superarían los 100 millones de euros, lo que resultaría prácticamente insostenible para los catalanes, que atraviesan dificultades económicas.
Además, el Barcelona no es el único club que se interesa por el fichaje del marfileño. El Bayern de Múnich, el Manchester United, el Liverpool y varios clubes españoles también lo tienen en el punto de mira. Por ello, el diario Sport habla de un «fichaje de ensueño casi imposible» para el Barcelona.
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El Leipzig quiere renovar a toda costa el contrato de Diomande
Según Sky, el Leipzig tiene previsto renovar al jugador de 19 años para evitar, al menos, una posible salida el próximo verano. Al parecer, el jugador ya ha sido informado de un aumento salarial previsto; además, el Leipzig se encuentra en una situación cómoda tanto en lo deportivo como en lo económico.
El Leipzig fichó a Diomande justo antes del inicio de la temporada actual por 20 millones de euros procedente del CD Leganés, de la Segunda División española. Con diez goles en liga y siete asistencias en 26 partidos, es una de las grandes revelaciones de la actual temporada de la Bundesliga.
Yan Diomande: estadísticas de la Bundesliga con el RB Leipzig
Partidos oficiales
Goles
Asistencias
26
10
7