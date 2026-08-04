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«Casi descendió»: ¿por qué se ha apagado el ruido sobre el traspaso de Micky van de Ven en el Tottenham tras ser vinculado con Liverpool, Man Utd y Chelsea?
Mercado de fichajes: el Tottenham ha gastado a lo grande
Dos 17º puestos consecutivos han provocado muchas preguntas incómodas en el Tottenham Hotspur Stadium, mientras el banquillo ha pasado por las manos de Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor y Roberto De Zerbi.
La condición de equipo de la Premier League se ha preservado por los pelos, lo que permite trazar planes más ambiciosos. Se está invirtiendo mucho dinero para resolver ciertos problemas, con el Tottenham dispuesto a gastar para salir de los apuros.
Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Jan Paul van Hecke han sido fichados por un desembolso conjunto de más de 200 millones de libras (269 millones de dólares), mientras que Andy Robertson y Marcos Senesi han llegado como agentes libres. La experiencia en la Premier League ha sido el principal objetivo.
No ha habido mucho movimiento en el capítulo de salidas, con Van de Ven entre los activos más valiosos que se han retenido. Existía el temor de que el internacional neerlandés, que ha estado disputando el Mundial, pudiera ser uno de los que hicieran las maletas en busca de nuevos horizontes.
Supuestamente, varios pesos pesados estaban dispuestos a poner a prueba la determinación del Tottenham, ya que en Old Trafford, Anfield y Stamford Bridge se necesitaban refuerzos defensivos de garantías, pero no se ha cerrado ningún acuerdo y no hay indicios de que pueda haber uno en camino.
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¿Por qué Van de Ven sigue en el Tottenham?
Preguntado por por qué no ha habido continuidad al interés en Van de Ven, el excentral del Tottenham Alderweireld, hablando en asociación con Hajper, dijo a GOAL: «Todo el mundo habla de Micky van de Ven y de su velocidad, pero es un muy buen defensor. ¡Ojalá yo hubiera sido tan rápido como él!
«Pero no olvidemos que el Tottenham Hotspur estuvo a punto de descender y él formó parte de eso. Esa es la realidad. Al margen de lo bueno que sea, esa es la realidad. Puede que los clubes estén mirando eso y pensando que debería haberlo hecho mejor para ayudar al club la temporada pasada.
«Por otro lado, si se queda en el Spurs, no es una mala situación para él porque se pueden ver los fichajes que están haciendo. El ambiente alrededor del club está cambiando. Está jugando para un muy buen entrenador en Roberto De Zerbi. Puede que ahora sea algo bueno quedarse y demostrar a todo el mundo que ahora vais a ver al verdadero nosotros después de lo que pasó el año pasado. Creo que incluso hay oportunidades y desafíos aún mayores para él en el Spurs».
El mejor del mundo: gran reconocimiento para la estrella del Tottenham
A sus 25 años, Van de Ven aún no ha alcanzado su techo y todavía tiene potencial por explotar. Alderweireld dijo anteriormente a GOAL, cuando fue preguntado por si el veloz neerlandés puede llegar a convertirse en el mejor central del fútbol mundial: «Creo que tiene la mentalidad adecuada. Por supuesto, no es fácil cuando todo el equipo no está jugando bien alcanzar ese mismo nivel, porque él quiere ayudar y cosas así. No creo que haya tenido su mejor temporada por culpa del club, pero creo que tiene el potencial para convertirse en uno de los mejores centrales del mundo.
«Por supuesto, él también necesita dar un paso más, pero a veces forma parte del equipo. Tiene las condiciones para llegar a ser muy, muy bueno. Todavía no es tan mayor, así que puede mejorar y ojalá quiera quedarse y seguir mejorando en el club».
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Contrato de Van de Ven: cuándo expira el acuerdo
El Tottenham tiene a Van de Ven atado con un contrato hasta el verano de 2029, por lo que no tiene ninguna presión para vender. No se están escuchando ofertas, ya que el ex del Wolfsburgo tiene un papel clave que desempeñar en los planes de De Zerbi, especialmente porque se especula con una posible salida del capitán del club, Cristian Romero.
Una de las escasas historias de éxito del Tottenham en los últimos tiempos parece estar dispuesta a pasar al menos una temporada más en la capital inglesa antes de pensar en lo que sucederá después, y la ambición individual deberá ir acompañada de un esfuerzo colectivo.
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