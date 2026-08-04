Dos 17º puestos consecutivos han provocado muchas preguntas incómodas en el Tottenham Hotspur Stadium, mientras el banquillo ha pasado por las manos de Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor y Roberto De Zerbi.

La condición de equipo de la Premier League se ha preservado por los pelos, lo que permite trazar planes más ambiciosos. Se está invirtiendo mucho dinero para resolver ciertos problemas, con el Tottenham dispuesto a gastar para salir de los apuros.

Mateus Fernandes, Sandro Tonali y Jan Paul van Hecke han sido fichados por un desembolso conjunto de más de 200 millones de libras (269 millones de dólares), mientras que Andy Robertson y Marcos Senesi han llegado como agentes libres. La experiencia en la Premier League ha sido el principal objetivo.

No ha habido mucho movimiento en el capítulo de salidas, con Van de Ven entre los activos más valiosos que se han retenido. Existía el temor de que el internacional neerlandés, que ha estado disputando el Mundial, pudiera ser uno de los que hicieran las maletas en busca de nuevos horizontes.

Supuestamente, varios pesos pesados estaban dispuestos a poner a prueba la determinación del Tottenham, ya que en Old Trafford, Anfield y Stamford Bridge se necesitaban refuerzos defensivos de garantías, pero no se ha cerrado ningún acuerdo y no hay indicios de que pueda haber uno en camino.