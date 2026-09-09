El jugador de 24 años exhibió un nivel de serenidad y calidad técnica que dejó asombrados a los comentaristas. Recibió el balón a unos 27 metros de la portería, el irlandés avanzó con decisión antes de soltar un preciso disparo raso de zurda al palo largo, un gol que acabó siendo decisivo en una noche en la que el Betis celebró su regreso a la máxima competición europea después de 21 años de ausencia.

En su papel de experto para TNT Sports, el exinternacional inglés Joe Cole quedó visiblemente impresionado por la serenidad mostrada por Parrott durante el partido de la Champions League. Al analizar el gol de la victoria de Parrott ante el Lille, en una jugada en la que se coló al espacio para recibir un balón filtrado antes de acomodarse la pelota y definir con precisión, Cole señaló las similitudes con el talismán del Bayern de Múnich. «Esto es casi propio de Harry Kane», añadió. «Tiene el control absoluto de esa situación. Baja el hombro cuando quiere. Se la lleva justo fuera del alcance del defensor y la manda a la red lateral».