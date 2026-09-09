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«Casi al estilo Harry Kane»: Joe Cole, maravillado con Troy Parrott después de que el ex del Tottenham Hotspur marcara un impresionante gol de la victoria en la Champions League para el Real Betis
La comparación con Harry Kane
El jugador de 24 años exhibió un nivel de serenidad y calidad técnica que dejó asombrados a los comentaristas. Recibió el balón a unos 27 metros de la portería, el irlandés avanzó con decisión antes de soltar un preciso disparo raso de zurda al palo largo, un gol que acabó siendo decisivo en una noche en la que el Betis celebró su regreso a la máxima competición europea después de 21 años de ausencia.
En su papel de experto para TNT Sports, el exinternacional inglés Joe Cole quedó visiblemente impresionado por la serenidad mostrada por Parrott durante el partido de la Champions League. Al analizar el gol de la victoria de Parrott ante el Lille, en una jugada en la que se coló al espacio para recibir un balón filtrado antes de acomodarse la pelota y definir con precisión, Cole señaló las similitudes con el talismán del Bayern de Múnich. «Esto es casi propio de Harry Kane», añadió. «Tiene el control absoluto de esa situación. Baja el hombro cuando quiere. Se la lleva justo fuera del alcance del defensor y la manda a la red lateral».
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Cole elogia al «definidor nato»
Han sido unas semanas vertiginosas para Parrott. Tuvo un impacto inmediato en el equipo de Manuel Pellegrini y, tras rubricar el gol del triunfo el fin de semana en la victoria por 1-0 sobre el Real Madrid, volvió a marcar otro tanto crucial para arrancar su campaña en la Champions League con una victoria. Para un jugador que a menudo fue pasado por alto por entrenadores de la élite durante sus años de formación, estas actuaciones consecutivas, ambas decisivas, representan un punto de inflexión significativo en la trayectoria de su carrera.
"Vaya semana ha tenido. Un gol de la victoria en la Champions League y el gol del triunfo contra el Real Madrid", dijo Cole. "Es un finalizador nato. Es una gran historia. Es otro chico de estas islas; sé que es un chico irlandés. Ha aprendido su oficio. Se ha ido a otros países. Es refrescante ver a jugadores de esta parte del mundo salir a Europa y demostrar... Ahora es una gran estrella para Irlanda. Probablemente estén depositando sus esperanzas en él".
Pellegrini elogia el impacto inmediato de su nueva estrella
La confianza del técnico en Parrott está dando grandes resultados, ya que los 16 millones de euros de su traspaso ya parecen una ganga para el Betis. Pellegrini ha encontrado a un delantero capaz de liderar el ataque con presencia física y sutileza técnica.
Hablando después del triunfo en la Champions League, Pellegrini no tardó en elogiar la capacidad goleadora del delantero y su ética de trabajo desde que se unió a la plantilla. «Estoy muy contento por Troy, marcar dos goles en dos partidos es enorme para él», afirmó Pellegrini.
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Redención tras el ciclo de cesiones en el Tottenham
El camino hasta este escaparate de la Champions League ha estado lejos de ser sencillo para Parrott. Irrumpió inicialmente en el Tottenham siendo adolescente, estaba muy bien valorado, pero le costó encontrar una vía constante hacia el primer equipo bajo distintos mandatos. Tras varias cesiones por diferentes categorías del fútbol inglés, Parrott acabó marchándose a la Eredivisie con el AZ Alkmaar para reconstruir su reputación.
«No sabes cuál era la situación cuando estaba en el Spurs. ¿Le faltaba confianza? ¿Tuvo las oportunidades adecuadas? El talento está claramente ahí. Hay que darle mérito; se ha ido, ha progresado, ha demostrado su valía y, si sigue en esta línea, los grandes irán a por él», concluyó Cole.
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