¿Casi 100 millones de euros por un jugador de Segunda División? El Tottenham Hotspur se llevaría el gato al agua en la puja por el codiciado centrocampista

Lo más destacado es la cuantía del traspaso: el Tottenham abonará una suma garantizada de más de 98 millones de euros (85 millones de libras) por el jugador de 21 años, a la que podrían sumarse bonificaciones.

El jugador ya dio el visto bueno a su fichaje por los Spurs; además, su continuidad en el West Ham era casi imposible tras el descenso de los Hammers a la Championship.

El Tottenham ganó la puja a varios clubes, incluido el Manchester United, gracias a una oferta mayor.