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Casemiro sitúa al «increíble» Gareth Bale por delante de Cristiano Ronaldo como el jugador «más completo» con el que ha trabajado
Casemiro destaca la influencia global de Bale
Casemiro, que jugó con Ronaldo en el Real Madrid, considera a Bale el compañero más completo de su carrera. En el canal de YouTube «Rio Ferdinand Presents» destacó la capacidad del galés para brillar en ataque y defensa, algo que lo distinguió durante la era dorada del club en Europa.
Aunque los goles de Ronaldo lo convirtieron en la estrella más destacada, Casemiro resaltó la influencia de Bale en todas las zonas del campo. El centrocampista explicó que la capacidad del galés para brillar en ataque y defensa lo hacía único entre los jugadores de élite con los que compartió el Santiago Bernabéu.
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Casemiro explica por qué destaca Bale
Casemiro comparó el récord goleador de Ronaldo con la versatilidad de Bale y destacó las cualidades físicas y técnicas del galés.
«Cristiano marca, tiene 15 goles. Pero Bale ataca, defiende, remata de cabeza, marca y comete faltas», explicó Casemiro. «Cristiano es el mejor, pero para mí Bale es el más completo: ataca, defiende, cabecea y lucha. Lo hace todo muy bien y muy rápido. Es demasiado fuerte. Para mí, Bale es un jugador increíble».
El complicado legado de Bale en el Real Madrid
Bale fue clave en una de las etapas más exitosas del Real Madrid. Ayudó a ganar cinco Champions y marcó 106 goles en todas las competiciones. Aun así, su relación con parte de la afición fue tensa y recibió muchas críticas de la prensa, sobre todo al final de su etapa.
Al reflexionar sobre ese periodo, admitió que podría haber gestionado el escrutinio de otra manera. Como citó el Mirror, dijo: «Creo que para el Real Madrid eso no fue suficiente para la afición. Fui terco y no quise cambiar, pero si hubiera jugado un poco mejor, habría sido menos blanco de la prensa y de la afición».
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El futuro de Casemiro tras su paso por el Manchester United
Casemiro, de 34 años, ha compartido vestuario con algunas de las mayores estrellas del fútbol. Con su contrato en el Manchester United a punto de expirar, podría unirse a Lionel Messi en el Inter de Miami.