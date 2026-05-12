Casemiro sitúa al «increíble» Gareth Bale por delante de Cristiano Ronaldo como el jugador «más completo» con el que ha trabajado

Casemiro, que jugó con Ronaldo en el Real Madrid, considera a Bale el compañero más completo de su carrera. En el canal de YouTube «Rio Ferdinand Presents» destacó la capacidad del galés para brillar en ataque y defensa, algo que lo distinguió durante la era dorada del club en Europa.

Aunque los goles de Ronaldo lo convirtieron en la estrella más destacada, Casemiro resaltó la influencia de Bale en todas las zonas del campo. El centrocampista explicó que la capacidad del galés para brillar en ataque y defensa lo hacía único entre los jugadores de élite con los que compartió el Santiago Bernabéu.