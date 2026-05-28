Casemiro atendió a los medios en Teresópolis, donde Brasil prepara el Mundial 2026, pero la charla pronto dejó de lado su papel. El mediocampista del Manchester United respondió a un aluvión de preguntas sobre Neymar, quien sufre una lesión muscular de grado dos en la pantorrilla derecha que ha ensombrecido la concentración.

«Cada vez que vengo aquí, tengo que hablar de él», bromeó Casemiro, aunque enseguida se puso serio al hablar de la forma física del delantero. «En realidad, fue bueno que viniera el médico para que no hubiera tantas preguntas sobre él. Por supuesto, a ningún jugador le gusta lesionarse, pero espero que esté lo suficientemente bien como para jugar; necesitamos a todo el mundo. La evolución es día a día y esperamos con ansias que todos los jugadores estén disponibles. Todos son importantes, incluido Neymar».