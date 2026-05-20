Casemiro, de 34 años, dejará el Manchester United este verano y fichará por el Inter Miami. Así lo informa The Athletic, que asegura que el centrocampista brasileño, pese a tener otras ofertas, se decantó por el proyecto de la MLS.

Se uniría a una plantilla con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Germán Berterame. A pesar del interés de otros clubes, el atractivo del proyecto de la MLS en Miami ha sido mayor para este cinco veces campeón de la Liga de Campeones, que acaba de vivir un buen regreso en la Premier League.