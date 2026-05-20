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Casemiro elige el Inter de Miami. La exestrella del Real Madrid se unirá a Lionel Messi tras dejar el Manchester United, luego de que los Herons vencieron al LA Galaxy en este fichaje
El Inter Miami se lleva a Casemiro
Casemiro, de 34 años, dejará el Manchester United este verano y fichará por el Inter Miami. Así lo informa The Athletic, que asegura que el centrocampista brasileño, pese a tener otras ofertas, se decantó por el proyecto de la MLS.
Se uniría a una plantilla con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Germán Berterame. A pesar del interés de otros clubes, el atractivo del proyecto de la MLS en Miami ha sido mayor para este cinco veces campeón de la Liga de Campeones, que acaba de vivir un buen regreso en la Premier League.
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Galaxy, frustrada por la disputa sobre los derechos de exploración
El acuerdo no está exento de complicaciones, ya que el LA Galaxy ostenta actualmente los «derechos de descubrimiento» del centrocampista. Según la normativa de la MLS, el Galaxy tiene prioridad para negociar con él y esperaba convencerlo para que se trasladara a California. Se informa que el club mantuvo varias conversaciones con sus representantes y presentó múltiples ofertas de contrato.
Este sistema evita que los clubes inflen los precios al pujar por los mismos jugadores. Sin embargo, la insistencia de Casemiro en fichar por el Miami ha bloqueado la operación. Para desbloquearla, es probable que Miami deba compensar a Galaxy, como cuando Los Ángeles pagó 400 000 dólares a Charlotte FC por los derechos de Marco Reus hace dos temporadas.
Gestión de plantilla y el modelo Jordi Alba
El principal obstáculo de los Herons es la falta de una plaza de «jugador designado» (DP). Como Messi y otros la ocupan, el salario inicial de Casemiro debería ser inferior a 2 millones de dólares este curso. Para sortearlo, se prevé que Miami repita el modelo usado con Jordi Alba en 2023: ficharlo con «dinero de asignación específica» (TAM) y luego promocionarlo a DP.
Probablemente incluyan una opción no garantizada que aumente su salario cuando se libere un cupo. Esta ingeniería financiera caracteriza a la directiva de Miami, que busca reforzar la plantilla tras la tumultuosa campaña que llevó a la salida del entrenador Javier Mascherano.
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Una leyenda galardonada se dirige al Mundial
Casemiro llega a Norteamérica con uno de los palmarés más brillantes del fútbol moderno. En el Real Madrid ganó cinco Champions y tres Ligas. La temporada pasada marcó nueve goles en 33 partidos con el Manchester United, ayudando al equipo a terminar tercero y a regresar a la máxima competición europea.
Antes de vestir la camiseta rosa, el mediocampista atenderá compromisos con la selección brasileña en la Copa América, torneo que podría elevar sus 84 partidos internacionales. Tras el torneo, se unirá al Inter de Miami, que suma 28 puntos y aspira a retener la MLS Cup bajo la dirección interina de Guillermo Hoyos.