Casemiro disfruta de su etapa con el «especialista» Michael Carrick, pero el veterano afirma que no hay posibilidad de que se quede en el Manchester United tras anunciar su marcha

A pesar de su inminente marcha, el cinco veces ganador de la Liga de Campeones está decidido a dejar el club en la mejor situación posible. En declaraciones tras el reciente partido amistoso de Brasil contra Francia, se refirió a los rumores sobre su futuro.

«Sigo disfrutando mucho [en Manchester]», declaró Casemiro a The Athletic. «Creo que el anuncio ya se ha hecho. Es enorme el cariño que me han mostrado los aficionados. Pero realmente creo que la decisión está tomada y es definitiva. Ahora mismo estoy disfrutando. Creo que serán momentos difíciles [emocionales], estos partidos [finales] en el Manchester United».