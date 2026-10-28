El verano de 2026 fue un verano repleto de cambios para Dani Carvajal, ya que, tras una exitosa trayectoria ligada al Real Madrid, el lateral derecho optó por fichar por el Getafe de Bordalás para continuar su carrera futbolística.

En su nuevo club, los objetivos parecen diferentes, pero la ambición es la misma, tal y como declaró a Manu Carreño en su entrevista en el programa "El Larguero" de la cadena de radio Cadena SER.

El excapitán del Real explicó que su decisión de incorporarse al Getafe, pese a las ofertas procedentes de Oriente Medio, fue "una decisión nacida de una gran pasión", y que, por encima de todo, necesitaba "sentirse futbolista de nuevo" tras un año alejado de los terrenos de juego por su lesión.

Hizo referencia a aquella terrible lesión en el estadio Santiago Bernabéu, cuyas repeticiones reconoce haber visto "cientos de veces", y que afectó a su nivel en el Real Madrid y le impidió disputar el Mundial de 2026.

Dani Carvajal también habló "con sinceridad" sobre el nivel actual del Real Madrid, su relación con Álvaro Arbeloa y cómo valora la llegada de Mourinho.