¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Getafe CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Carvajal: media hora desató la crisis de Valverde y Tchouaméni y un asunto aterrador decidió mi rechazo a la oferta catarí

Getafe
Real Madrid
Al-Gharafa
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Primera División
D. Carvajal
Álvaro Arbeloa
J. Mourinho
F. Valverde
A. Tchouameni
España
Catar
Portugal
Uruguay
Francia

El excapitán del Real Madrid aclara su relación con Arbeloa y revela su opinión sobre Mourinho tras el Clásico

El verano de 2026 fue un verano repleto de cambios para Dani Carvajal, ya que, tras una exitosa trayectoria ligada al Real Madrid, el lateral derecho optó por fichar por el Getafe de Bordalás para continuar su carrera futbolística.

En su nuevo club, los objetivos parecen diferentes, pero la ambición es la misma, tal y como declaró a Manu Carreño en su entrevista en el programa "El Larguero" de la cadena de radio Cadena SER.

El excapitán del Real explicó que su decisión de incorporarse al Getafe, pese a las ofertas procedentes de Oriente Medio, fue "una decisión nacida de una gran pasión", y que, por encima de todo, necesitaba "sentirse futbolista de nuevo" tras un año alejado de los terrenos de juego por su lesión.

Hizo referencia a aquella terrible lesión en el estadio Santiago Bernabéu, cuyas repeticiones reconoce haber visto "cientos de veces", y que afectó a su nivel en el Real Madrid y le impidió disputar el Mundial de 2026.

Dani Carvajal también habló "con sinceridad" sobre el nivel actual del Real Madrid, su relación con Álvaro Arbeloa y cómo valora la llegada de Mourinho.

Lee también: Detenido en Argelia y respaldado por Zidane: ¿quién es Christophe Gleizes, con quien se solidarizó el Balón de Oro?

  • ¿Por qué elegiste al Getafe?

    Carvajal reveló por qué eligió al Getafe: "Bueno, al final fue una decisión que nació de una gran pasión. Quien me conoce sabe que el fútbol es mi vida, que es lo que hago desde que nací, y que disfruto de todos sus detalles. En los dos últimos años, con la lesión, eché un poco de menos eso, y quería volver a sentirme futbolista. Creo que todavía puedo jugar al fútbol durante años, y quiero seguir disfrutándolo".

    Y continuó: "El verano fue muy largo, teníamos opciones, pero al final tienes que equilibrar lo que es más importante para ti: tu familia, el proyecto, las necesidades del entrenador... Como he mencionado antes, he pasado toda mi vida jugando para equipos que luchan por ganar, y siempre pienso cómo sería estar en un equipo que lucha por la permanencia. Eso fue algo que me motivó mucho, y ese es el objetivo actual del Getafe, por eso estoy aquí para ayudarles".

    Afirmó que no fichó por el Getafe por dinero, criticando la ley salarial de LaLiga, "a pesar de que antes tenía lógica", pues ahora la considera "ridícula" ante la dificultad de ocultar los pagos en especie.

    Y aclaró que todo lo que necesita ahora es disfrutar jugando al fútbol, por lo que subrayó que el salario no fue un obstáculo, expresando su agradecimiento al presidente del club por las garantías que le ofreció para elevar el tope salarial, y asegurando que ahora se siente muy feliz.

    Lee también: Una oferta saudí cambia la balanza: Sancho le cierra la puerta al Getafe

  • El motivo de la retirada de la oferta catarí

    Carvajal reveló las negociaciones que se produjeron entre él y el club catarí Al-Gharafa, señalando que había arreglado todo para marcharse a Doha.

    Explicó: "Sí, la situación estaba algo avanzada, pero viví la guerra de cerca junto a mi cuñado (Joselu) en Catar... y cuando te afecta personalmente, se vuelve algo aterrador".

    Y añadió: "Al final, tienes que sopesar los pros y los contras de cada contrato, y estábamos un poco indecisos respecto al mercado de fichajes en nuestro país. Elegí al Getafe no solo por estar en mi país, sino también porque me motiva mucho y quiero ayudar al equipo".

    Lee también: ¿Ha perdido su impacto la historia de Messi? Los criterios del Balón de Oro, en el banquillo de los acusados

  • La fría relación con Arbeloa

    Cuando se le preguntó directamente por la fría relación entre él y Arbeloa, quien ignoró su ayuda —según varios informes— tras su regreso de la lesión para conseguir los minutos necesarios y estar disponible entre las opciones para competir por un lugar en la lista de España para el Mundial, Carvajal respondió: "Creo que esta pregunta hay que hacérsela a Álvaro; él es quien mejor puede aclarar estas declaraciones. No puedo decir nada más".

    Y volvió a decir: "Las cosas no siempre salen como están planeadas", porque al final escapan al control de uno, en alusión a la cantidad de minutos que jugó antes de abandonar su club, el que representó para él su vida.

    Y añadió: "Siempre he respetado sus decisiones, tanto si jugaba un minuto como más. He pasado toda mi carrera como titular y, de repente, te encuentras sin ser titular durante unos meses, y tienes en juego el Mundial y la renovación del contrato. Pero entrené cada día y fui en cada viaje con el objetivo de ayudar al equipo. No tenía ninguna queja ni del club ni del entrenador".

    Lee también: Lo detuvo Argelia y lo respalda Zidane. ¿Quién es Christophe Gleizes, con quien se solidarizó el Balón de Oro?

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Tchouaméni y Valverde: media hora que hizo estallar la situación

    Carvajal reveló el altercado que se produjo entre Valverde y Tchouaméni: "No fue para nada tan importante. Llevo muchos años en el Real Madrid y entre los jugadores ha habido peleas en varias ocasiones. Pero nunca se reveló nada".

    Y continuó: "Lo extraño es la filtración de la noticia, porque apenas media hora después se publicó en la prensa, y yo soy de los que piensan que el vestuario debe permanecer cerrado... así que eso es lo que me molesta".

    Sobre la posición de lateral derecho y la elección entre Dumfries, Arnold y Valverde, considera que "la decisión es difícil... y Mourinho debe resolverla en función de la naturaleza de cada partido y de su desarrollo", destacando el brillo de Valverde en ese rol.

    Además, elogió al recién llegado Yan Diomande, afirmando: "Ofrece un buen rendimiento, contribuye defensivamente y tiene destellos ofensivos destacados".

    También se le preguntó cómo afrontará el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Getafe, y respondió que defenderá los colores de su equipo actual, deseando que el Getafe ya haya asegurado la permanencia en LaLiga y que el Real Madrid haya sellado el título antes del encuentro.

    Y sobre su recibimiento como rival en el Bernabéu, dijo que le basta con que la afición lo reciba con un caluroso aplauso, asegurando que siempre ha sentido su cariño y lo sigue sintiendo.

    Lee también: Balón de Oro: Yamal desaprovechó una gran oportunidad y la derrota de Mbappé es una buena noticia en Madrid


  • El coraje de Mourinho y el rendimiento del Barcelona

    Sobre el Clásico y la victoria del Madrid por 2-1 sobre el Barcelona en el Camp Nou, dijo: "La disfruté muchísimo. Creo que fue un partido magnífico, con un ritmo muy rápido. No esperaba ver al Real Madrid jugar a ese nivel; fue una grata sorpresa. En algunos momentos dominaron por completo al Barcelona. Creo que el planteamiento de Mourinho fue muy valiente".

    Le preguntaron si le había sorprendido el rendimiento del Barcelona, y respondió: "Sí, el Real Madrid les planteó un gran desafío en la posesión del balón, y además venían de una actuación sólida en la Liga de Campeones con la ausencia de algunos jugadores. Al final, su estilo de juego es muy ofensivo, con una línea defensiva muy adelantada, y contra los grandes equipos, si los rivales tienen dos ocasiones, marcarán al menos un gol".

    Lee también: "Kane, el profesional perfecto": duras críticas inglesas al comportamiento "narcisista" de Yamal y Cristiano Ronaldo